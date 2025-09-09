‘핫루키’ 킥플립, 풋풋한 첫사랑 비주얼

킥플립이 오는 22일 미니3집 'My First Flip'으로 컴백한다. 9일 공개된 멤버 민제의 콘셉트 티저.JYP엔터 제공

신인 그룹 킥플립(KickFlip)이 새 앨범 콘셉트 티저에서 풋풋한 첫사랑 비주얼을 뽐냈다.

JYP엔터테인먼트는 9일 0시 공식 SNS 채널에 킥플립 미니 3집 'My First Flip'(마이 퍼스트 플립) 첫 번째 콘셉트 포토의 개인 이미지를 공개했다. 티저 속 계훈, 아마루, 동화, 주왕, 민제, 케이주, 동현은 다양한 하트 모양 소품을 활용해 사랑스러운 분위기를 자아냈다. 특히 청순한 비주얼로 설레는 눈맞춤을 전하고 국내외 K팝 팬심을 강하게 끌어당겼다.

킥플립이 오는 22일 미니3집 'My First Flip'으로 컴백한다. 9일 공개된 멤버 케이주, 우왕, 동현(왼쪽부터)의 콘셉트 티저.JYP엔터 제공

킥플립 신보 ‘My First Flip’은 ‘My First Love’에서 ‘love’를 ‘Flip’으로 바꾼 작품명에서 알 수 있듯 살짝 삐끗해 버린 첫사랑 이야기를 담고 있다. 일곱 멤버는 새 앨범 활동을 통해 풋풋한 첫사랑의 기억을 환기시키고 또래를 비롯한 많은 이들과 공감대를 형성할 것으로 기대를 모은다.

그룹 킥플립이 오는 22일 미니3집 'My First Flip'으로 컴백한다. 9일 공개된 멤버 아마루, 동화, 계훈(위부터)의 콘셉트 티저.JYP엔터 제공

또 멤버들이 타이틀곡 '처음 불러보는 노래' 포함 '반창고 (Band-Aid)'(밴드-에이드), '특이점', '다시, 여기', 'Gas On It'(개스 온 잇), '404: Not Found'(낫 파운드), '악몽을 꿨던 건 비밀이지만'까지 총 7곡 전곡 작업에 참여해 K팝 신예다운 음악성을 빛냈다.

한편 킥플립은 9월 22일 오후 6시 세 번째 미니 앨범 'My First Flip'과 타이틀곡 '처음 불러보는 노래' 발매를 기념해 같은 날 오후 7시 Mnet M2 컴백쇼, 오후 8시 컴백 쇼케이스를 진행한다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]