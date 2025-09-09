애프터스쿨 출신 나나, 16년 만에 솔로 데뷔

배우 겸 가수 나나(NANA)가 데뷔 16년 만에 솔로 가수로 데뷔한다.

나나 소속사 써브라임은 9일 나나가 오는 14일 첫 솔로앨범 ‘세븐스 헤븐 16(Seventh Heaven 16)을 발매한다고 밝혔다. 개성 있는 배우로 자리매김한 나나가 16년 만에 발표하는 솔로 앨범이다. 가수 활동을 기다렸던 팬에게도, 가수 나나를 본 적 없는 대중에게도 색다른 활동이 될 것으로 보인다.

2009년 걸그룹 애프터스쿨로 데뷔해 독보적인 비주얼과 퍼포먼스로 인기를 끈 나나는 애프터스쿨 유닛 그룹인 오렌지캬라멜 활동을 통해 개성 넘치는 매력과 남다른 끼를 보여줬다.

2016년 굿 와이프를 통해 연기에 도전하면서 활동 영역을 넓혔고, 이후 꾼, 킬잇, 저스티스, 출사표, 마스크걸, 전지적 독자 시점 등 다수의 영화, 드라마에서 출연하면서 배우로 입지를 다졌다.

세븐스 헤븐 16은 일곱개의 계층 중 가장 높은 일곱 번째 천국인 ‘최고의 행복’을 의미한다. 여기에 나나의 16년의 궤적까지 내포한 앨범명이다. 긴 시간 쌓아온 나나의 목소리와 감각을 솔직하게 담아낸 기록이자, 현재의 나나를 온전히 보여준다는 뜻을 담고 있다.

8일 공개된 신보 포스터에서 나나는 마치 발레복을 연상케 하는 화려한 의상과 길게 늘어뜨린 포니테일 스타일로 시선을 사로잡는다. 뜨거운 스포트라이트 뒤로 드리운 그림자 실루엣으로 아우라를 완성하며 솔로 가수 나나의 강렬한 등장을 예고했다.

앨범이 발매되는 9월14일은 나나의 생일이기도 하다. 다가오는 16주년과 자신의 생일을 더욱 특별하게 기념하고자, 가수 활동을 오랫동안 기다려 왔을 팬들을 위한 첫 솔로 앨범이라는 의미 있는 선물을 준비했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]