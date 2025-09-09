9인의 도자공예 작가 모인다…세라믹웨이브, 종로 위크엘리 팝업 개최

이천시청과 세라믹기술원이 세라믹웨이브 팝업스토어 개최 소식을 밝혔다.

해당 팝업스토어는 오는 13일부터 다음달 3일까지 종로의 라이프스타일 공간 위크엘리(Weekelly)에서 열리며 아홉 명의 도자공예 작가의 전시를 관람할 수 있다.

참여 작가는 권신애, 김휘연, 석연주, 윤석준, 이재권, 조수경, 조혜령, 한병욱, 황인규 아홉 명의 작가가 각자의 감각과 해석으로 빚어낸 작품들은 단순한 생활용품을 넘어 하나의 오브제로서 공간과 일상에 특별함을 더한다.

주최 측에 따르면 이번 팝업스토어의 주제는 가을빛 아래 따뜻하고 설레는 계절의 감성을 도자를 통해 새롭게 풀어낸 자리로, 소중한 사람에게 혹은 스스로에게 건네는 특별한 선물 같은 작품들을 선보인다.

특히 추석 명절을 앞두고 열리는 만큼, 전시에 소개되는 작품들은 정성 어린 선물로도 제격이다.

주최 측은 “선물은 단순히 물건을 주고받는 행위가 아니라, 마음을 전하는 과정이다. 이번 전시 ‘세라믹웨이브(CERAMIC WAVE)’에서는 도자를 통해 따뜻하고 감각적인 경험을 선물처럼 느끼실 수 있을 것”이라고 전했다.

전시 공간은 다양성을 모티브로 감각적으로 연출된다. 테이블웨어, 인테리어 오브제, 플랜트 포트, 조명 작품 등 다양한 라이프스타일 아이템이 하나의 갤러리처럼 구성되어 관람객을 맞이한다.

또한 이번 팝업을 위해 특별히 제작된 가을 리미티드 에디션 ‘은행잎 수저받침’ 증정 이벤트도 마련되어 있어, 도자 애호가뿐 아니라 특별한 선물을 찾는 이들에게도 큰 관심을 모을 것으로 기대된다.

팝업 기간 중에는 작가들이 직접 참여해 판매와 작품 설명을 진행하며, 제작 과정과 숨은 이야기를 가까이서 들을 수 있는 자리도 마련된다.

행사 관계자는 “종로는 전통과 현대가 공존하는 지역으로 도자기와도 잘 어울리는 공간”이라며 “위크엘리의 아늑한 공간 속에서 도자가 지닌 감각과 이야기를 온전히 느껴보시길 바란다”고 덧붙였다.

한편, 팝업스토어는 매일 오전 10시부터 오후 6시까지, 주말에는 오후 7시까지 운영된다. 관람과 입장은 무료이며, 현장에서 바로 작품을 구매할 수 있고 일부는 맞춤 제작 주문도 가능하다.

