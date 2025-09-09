병원 찾게 만드는 야간어깨통증, 오십견 아닌 회전근개 파열일 수 있어

어깨 통증은 나이 들면서 자연스럽게 생기는 문제라고 생각하기 쉽지만, 실제로는 외상이나 무리한 운동 때문에 젊은 층에서도 흔하게 나타난다. 특히 테니스, 배드민턴, 골프처럼 어깨를 반복적으로 쓰는 스포츠를 즐기는 30~40대에서 회전근개 파열 진단을 받는 경우가 늘고 있다.

회전근개는 어깨를 감싸고 있는 네 개의 힘줄로, 어깨의 안정성과 움직임을 책임진다. 이 힘줄이 손상되거나 끊어지면 팔을 들거나 뒤로 돌리는 동작이 어렵고 근력이 약해진다. 오십견과 증상이 비슷해 혼동하기 쉬운데, 오십견은 관절낭이 굳어 팔을 강제로 들어 올려도 잘 올라가지 않는 반면, 회전근개 파열은 본인이 팔을 올리기는 힘들어도 다른 사람이 도와주면 들어 올릴 수 있다는 차이가 있다.

서울바른세상병원 정형외과 김형식 원장에 따르면 무엇보다 회전근개 파열은 시간이 지나면서 저절로 낫지 않고 파열 범위가 점점 커질 수 있기 때문에 조기 진단과 치료가 중요하다.

김 원장은 “원인은 크게 외상과 퇴행성 변화로 나뉜다. 낙상이나 교통사고, 격한 스포츠 활동 같은 외상성 원인도 많고, 노화나 혈액순환 장애로 힘줄이 약해지면서 생기기도 한다. 대표적인 증상은 어깨 앞이나 옆에서 시작해 아래 팔까지 이어지는 통증으로, 팔을 들어 올리거나 무거운 물건을 들 때 심해지고 특히 밤에 누우면 더 심해져 수면에 큰 지장을 준다”고 설명했다.

진단은 증상 확인과 이학적 검사로 시작하고, X-ray로 뼈 구조를 살펴본 뒤 초음파나 MRI로 파열 위치와 크기를 정확히 본다. 파열이 작을 때는 주사치료, 물리치료, 체외충격파 치료 등 보존적 방법으로 염증과 통증을 줄이고 근력을 강화한다.

하지만 파열 범위가 크면 관절내시경을 이용한 회전근개 봉합술을 해야 한다. 관절내시경은 절개 부위가 작아 통증과 출혈이 적고, 고령자나 기저질환 환자도 비교적 안전하게 수술을 받을 수 있다는 장점이 있다.

회전근개 봉합술은 파열된 힘줄을 나사와 봉합사로 뼈에 다시 붙이는 방식이다. 수술 후에는 일정 기간 보조기를 착용해 힘줄을 보호하고, 단계적인 재활 운동으로 어깨 기능을 회복해야 한다. 재활을 소홀히 하면 재파열 위험이 높아지기 때문에 근력 강화와 스트레칭은 필수다.

예방을 위해서는 평소 올바른 어깨 사용 습관이 중요하다. 운동 전후 스트레칭으로 어깨 근육과 힘줄을 풀어주는 게 좋고, 흡연, 당뇨, 고혈압 같은 생활습관 질환도 회전근개 파열 위험을 높이는 만큼 관리가 필요하다.

김형식 원장은 “회전근개 파열은 자연적으로 좋아지지 않고 방치하면 파열 범위가 커져 수술이 불가피해질 수 있다”며 “특히 야간통증이 심해 잠을 설치는 경우에는 조기에 병원을 찾아 정확한 진단을 받아야 한다”고 말했다.

이어 “하루에 몇 차례라도 간단한 어깨 스트레칭을 반복하면 힘줄 손상 위험을 줄일 수 있다”고 덧붙였다.

