가수 정동원, 소아암·백혈병 어린이들을 위한 선한 영향력 실천

(재)한국소아암재단(이사장 이성희)은 가수 정동원을 응원하는 팬들이 선한스타 8월 가왕전 상금 70만원을 소아암·백혈병·희귀난치질환을 앓고 있는 환아들의 긴급 치료비 지원을 위해 정동원의 이름으로 기부했다고 9일 밝혔다.

선한스타는 스타의 선한 영향력을 응원하는 기부 플랫폼 서비스로 앱 내 가왕전에 참여한 가수의 영상 및 노래를 보며 앱 내 미션 등으로 응원을 하고 순위 대로 상금을 기부하는 방식으로 운영된다.

선한스타를 통한 누적 기부 금액 5085만원을 달성힌 정동원은 8월 5일 발매된 리메이크 싱글 '이지 러버'가 발매 한 달여 만에 틱톡 '뮤직 바이럴 차트' 1위를 기록하며 SNS에서 폭발적인 반응을 얻고 있다.

정동원의 이름으로 기부한 가왕정 상금은 소아암·백혈병·희귀난치질환으로 고통받고 있는 환아들의 긴급 치료비로 사용될 예정이다.

한국소아암재단의 긴급 치료비 지원 사업은 갑작스러운 치료비 지출로 경제적 어려움에 처한 환아 가정에 입원비, 약제비, 치료부대비용 등을 지원해 경제적 부담을 덜어주고 환아 가정이 안정적인 환경 속에서 치료에 전념 할 수 있도록 돕는 사업이다.

한국소아암재단의 홍승윤 이사는 “오랜 시간 변함없이 따뜻한 나눔을 이어 온 정동원 님과 ‘우주총동원’(팬덤명)의 마음이 환아와 보호자분들께 큰 힘이 되고 있다”며 “기부금은 도움이 절실한 아이들의 치료에 책임감 있게 사용하겠다”고 감사의 뜻을 전했다.

(재)한국소아암재단은 2001년 보건복지부에 등록된 비영리 재단 법인으로 소아암, 백혈병 및 희귀질환 어린이 치료비 및 수술비 지원, 외래치료비 및 긴급 치료비 지원, 정서지원, 헌혈 캠페인, 소아암 어린이 쉼터 운영 등 다양한 사업 활동을 펼치고 있다.

