주종혁, 마력의 얼굴…‘컨피던스맨 KR’ 시청자 홀릭

배우 주종혁이 변장의 아이콘으로 돌아왔다.

주종혁은 지난주 첫 방송된 TV CHOSUN 주말미니시리즈 ‘컨피던스맨 KR’(극본 홍승현, 김다혜/연출 남기훈/제작 티엠이 그룹)에서 ‘팀 컨피던스맨’의 순수하고 사랑스러운 허당 막내 ‘명구호’ 역을 맡아 다채로운 면모를 보여주며 시청자들의 시선을 끌었다.

이날 방송에서 명구호는 작전을 위해 다양한 모습으로 변신하며 존재감을 드러냈다. 때로는 익살스럽게 상대를 속이고, 때로는 위기 상황에서 재치를 발휘해 국면을 뒤집으며 극에 긴장과 웃음을 동시에 불어넣었다. 허술한 듯 보이지만 예측 불가한 행동과 유머러스한 매력이 결합되면서 드라마 전개에 활력을 더했다.

이어 납치와 협박이라는 벼랑 끝 상황에 내몰린 명구호는 포기하지 않고 끝까지 활로를 모색했다. 두려움과 용기를 오가는 과정은 캐릭터의 다채로운 매력을 드러냈고, 손에 땀을 쥐게 하는 긴장감을 선사했다. 허당미와 기지를 오가며 상황을 헤쳐 나가는 모습은 막내 사기꾼의 서사를 한층 흥미롭게 만들었다.

주종혁은 변장이라는 캐릭터적 특성을 디테일한 연기로 풀어내며 작품의 재미를 더했다. 작은 말투와 몸짓까지 변화시키며 다양한 인물을 표현했고, 장면마다 색다른 분위기를 자아내며 ‘명구호’라는 인물을 또렷하게 각인시켰다. 때로는 진지하게, 때로는 코믹하게 변주되는 그의 연기는 보는 이를 자연스럽게 끌어당겼다.

특히 회차마다 새로운 얼굴로 등장하는 명구호의 설정은 주종혁을 통해 더욱 생생하게 살아났다. 단순한 변장 이상의 매력을 불어넣으며, 매번 달라지는 표정과 태도로 캐릭터의 다층적인 면모를 극대화했다. 유쾌함과 긴장감을 자유롭게 넘나드는 주종혁의 연기는 드라마의 재미와 몰입도를 동시에 책임졌다.

이처럼 ‘컨피던스맨 KR’에서 변장을 무기로 활약하는 명구호를 통해 주종혁은 새로운 매력을 선보이고 있다. 어떤 변신으로 사건의 판을 흔들지, 그의 다음 행보에 관심이 모아진다.

한편, 주종혁이 출연하는 ‘컨피던스맨 KR’은 매주 토, 일요일 밤 9시 10분 TV CHOSUN과 쿠팡플레이에서 동시에 공개되며, 글로벌에서는 아마존 프라임 비디오를 통해 국내를 제외한 240개 국가 및 지역에서 볼 수 있다.

