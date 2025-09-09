임영웅의 끝은 어디?…초고속 매진 행진 ‘광클 전쟁 시작’

가수 임영웅의 서울 콘서트 ‘예매 전쟁’이 시작된다.

9일 오후 8시 NOL 티켓을 통해 임영웅의 2025 전국투어 콘서트 ‘IM HERO’ 서울 콘서트 티켓 예매가 오픈된다.

앞서 진행된 인천과 대구 콘서트가 예매 시작과 동시에 전 회차 초고속 매진을 기록하며 ‘임영웅 파워’를 입증한 만큼, 이번 서울 공연 역시 역대급 ‘피켓팅’이 예고되고 있다.

이번 전국투어를 통해 임영웅은 다양한 장르의 노래와 다채로운 매력 발산으로 남녀노소 나이불문 전 세대를 사로잡을 계획이며, 한층 더 풍성해진 볼거리와 들을 거리가 가득한 무대도 선보인다.

콘서트계의 HERO로 자신의 기록을 경신하고 있는 임영웅은 현재 정규 2집 ‘IM HERO 2’로 큰 사랑을 받고 있다. 타이틀곡 ‘순간을 영원처럼’을 비롯해 수록곡들을 음원차트 상위권에 줄 세우는 등 각종 음원차트를 휩쓸고 있다.

또한 활발하게 시청자들도 만나고 있는 임영웅이다. KBS2 ‘불후의 명곡’에 이어 SBS ‘섬총각 영웅’을 통해 친근하고 진솔한 모습으로 관심도 받고 있다.

임영웅의 전국투어 콘서트는 오는 10월 인천부터 시작된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

