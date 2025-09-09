‘솔로 가수’ 나나 온다…치명적 실루엣 포스터 공개

나나(NANA)가 데뷔 16년만에 드디어 ‘솔로 가수’로 데뷔하며 특별하고 솔직한 음악 세계를 선보일 예정이다.

나나는 오는 14일 오후 6시 The 1st Album ‘Seventh Heaven 16’를 발매한다. 본격적으로 솔로 아티스트로서 첫 발걸음을 내딛는 작품이라는 점에서 기대를 모은다.

지난 2009년 걸그룹 애프터스쿨로 데뷔하며 독보적인 비주얼과 퍼포먼스, 트렌디한 감성으로 대중의 뜨거운 관심을 받은 나나는 애프터스쿨 유닛 그룹인 오렌지캬라멜 활동을 통해 개성 넘치는 매력과 남다른 끼로 단숨에 톱 아티스트로 우뚝 섰다.

다채로운 활약을 이어오던 나나는 2016년 ‘굿 와이프’를 통해 연기에 도전, 새로운 길을 개척해 나가며 활동 영역을 확대해 나갔다. 이후 ‘꾼’, ‘킬잇’, ‘저스티스’, ‘출사표’, ‘오! 주인님’, ‘글리치’, ‘자백’, ‘마스크걸’, ‘전지적 독자 시점’ 등 다수의 영화, 드라마에서 완벽한 캐릭터 소화 능력과 싱크로율 100%를 자랑하는 탄탄한 연기력으로 극찬을 받으며 배우로서 성공 가도를 달려왔다.

이 가운데 나나는 ‘솔로 가수’로서 새로운 음악 색깔을 보여줌과 동시에, 한계없는 스펙트럼을 지닌 아티스트로서의 역량을 다시 한번 증명할 계획이다. ‘믿고 보는’ 배우로 굳건히 자리매김한 나나가 16년만에 공개하는 솔로 앨범을 통해서는 어떤 메시지를 전하며 대중과 소통할지 벌써부터 관심이 쏠린다.

나나의 첫 솔로 앨범 ‘Seventh Heaven 16’은 일곱개의 계층 중 가장 높은 일곱 번째 천국인 ‘최고의 행복’을 의미하며, 여기에 나나의 16년의 궤적까지 내포한 특별한 앨범명이다. 긴 시간 쌓아온 나나의 목소리와 감각을 솔직하게 담아낸 기록이자, 현재의 나나를 온전히 보여준다는 뜻을 담고 있다.

나나는 가수로서의 컴백을 알리며 이날(8일) 공식 SNS 계정 등을 통해 ‘Seventh Heaven 16’ 포스터를 공개했다. ‘솔로 가수 나나’로서 전개할 특별한 콘셉트와 누구도 따라할 수 없는 역대급 무드를 예고해 눈길을 끌었다.

공개된 이미지 속 나나는 마치 발레복을 연상케 하는 화려한 의상과 길게 늘어뜨린 포니테일 스타일로 시선을 사로잡았으며, 눈을 감고 있는 옆모습만으로도 우아하면서도 시크한 아우라를 발산해 시선을 사로잡았다. 뜨거운 스포트라이트 뒤로 드리운 그림자 실루엣 역시 치명적이고 압도적인 아우라를 완성시키며 솔로 아티스트 나나의 강렬한 등장을 예고했다.

특히 첫 솔로 앨범이 발매되는 9월 14일은 나나의 생일이라는 점도 더욱 의미가 크다. 나나는 다가오는 16주년과 자신의 생일을 더욱 특별하게 기념하고자, 그녀의 가수 활동을 오랫동안 기다려 왔을 팬들을 위한 첫 솔로 앨범이라는 의미있는 선물을 준비했다. 나나의 남다른 팬사랑이 드러나는 부분이며, 생일에 발매돼 더욱 특별한 의미를 가지는 앨범이라는 점에서 더욱 큰 감동을 선사한다.

16년의 기다림 끝에 베일을 벗는 나나의 첫 솔로 앨범 ‘Seventh Heaven 16’은 14일 오후 6시 전 음원사이트를 통해 발매된다.

