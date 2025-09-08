김희정, 푸켓 리조트서 수영복 자태…청량 비주얼 과시

배우 김희정이 태국 푸켓에서의 근황을 전하며 아름다운 수영복 자태를 뽐냈다. 사진 = 김희정 SNS 계정

배우 김희정이 태국 푸켓에서의 근황을 전하며 아름다운 수영복 자태를 뽐냈다.

김희정은 8일 자신의 SNS에 “나는 푸켓을 너무 사랑해”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 김희정은 푸른 수영장과 야자수가 어우러진 리조트를 배경으로, 붉은 체크 패턴의 원피스 수영복을 완벽하게 소화해 눈길을 끌었다.

특히 선베드에 앉아 햇살을 즐기거나, 풀장 가장자리에 앉아 자연스럽게 포즈를 취하는 모습에서는 건강미와 여유로움이 느껴졌다. 화창한 휴양지 분위기와 어우러진 김희정의 환한 미소는 보는 이들에게 힐링을 안겼다.

한편, 김희정은 2000년 KBS 드라마 ‘꼭지’에서 원빈의 조카 역으로 데뷔, 아역부터 성인 연기자까지 폭넓은 연기 스펙트럼을 쌓아왔다. 최근에는 영화 ‘라방’, ’가문의 영광: 리턴즈’에 출연했으며, 지난해 SBS 예능 ‘골 때리는 그녀들’을 통해 색다른 매력을 선보이기도 했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

