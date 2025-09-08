포항 스틸러스 여자 축구팀, K리그 퀸컵 전승으로 통합 우승 달성… MVP 김예은

사진=포항 스틸러스 제공

포항 스틸러스 여자 축구팀이 퀸컵(K-WIN CUP) 우승컵을 거머쥐었다.

포항 여자 축구팀은 지난 6일부터 7일까지 춘천송암스포츠타운에서 열린 2025 K리그 퀸컵에서 우승을 차지했다.

포항은 조별 예선을 통해 3개 그룹으로 나눠 스플릿 라운드를 치러 최종 순위를 가리는 방식에서 전승을 거뒀다.

C조에 편성된 포항은 수원FC와 울산 HD를 꺾고 조 1위로 스플릿 A그룹에 진출했다. 이후 안산그리너스, 대전하나시티즌, 강원FC, 충남아산과 차례로 맞붙은 스플릿 라운드에서도 전 경기를 클린시트(무실점)로 승리했다. 결국 A그룹 1위를 기록, 통합 우승을 차지했다. 6승, 단 1실점의 압도적인 경기력이었다. 감독상(곽영일), 최우수선수(MVP·김예은), 베스트6(김예은, 김소희), 키플레이어상(김민경) 등 개인상도 휩쓸었다.

주장 김예은은 “이번 퀸컵 대회는 팀 전체의 간절함이 있었기에 우승할 수 있었다. 경기 시간이 늘어난 만큼, 선수 한 명 한 명이 체력과 컨디션 관리에 힘썼다”며 “무엇보다 선수단, 코치진, 구단 관계자 모두가 한 팀으로 뛰었기에 좋은 성과를 거둘 수 있었다. 인생 첫 MVP를 받아 정말 뜻깊다 이번 우승을 통해 여자 축구도 ‘포항은 영원히 강하다’는 걸 증명해 매우 기쁘다”고 소감을 밝혔다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]