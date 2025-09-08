싸이, ‘대리처방 의혹’ 수사…경찰 소환 조사 예정

가수 싸이. 사진 = 피네이션

가수 싸이(본명 박재상)가 향정신성 의약품 대리처방 의혹과 관련해 경찰 소환 조사를 받을 예정이다.

8일 박현수 서울경찰청장 직무대리는 서울 종로구 서울경찰청에서 진행된 정례 기자간담회에서 싸이에 대해 현재까지는 출석 조사를 하지 않았으나 소환 조사할 방침이라고 밝혔다.

박 직무대리는 “관련자 조사와 압수물 분석 등을 진행 중이며, 처방전이 어떻게 발급됐는지 그 과정에서 관련자 조사를 통해 수사를 진행하고 있다”고 설명했다.

앞서 싸이는 2022년부터 최근까지 대면 진료를 받지 않은 채 서울의 한 대학병원에서 향정신성 의약품 두 종류를 대면 진료 없이 처방받아 매니저를 통해 대리 수령한 혐의를 받고 있다.

해당 의약품은 불안 장애 치료와 증상 완화 효과, 성인의 불면증 단기 치료에 효과가 있는 전문의약품으로 알려졌다. 두 의약품 모두 의존성과 중독성이 커 대면 진찰과 처방이 원칙이다.

이에 대해 싸이 소속사 피네이션은 공식 입장문에서 “전문의약품인 수면제를 대리 수령한 점은 명백한 과오이자 불찰이다. 죄송하다”면서도 “싸이는 만성적인 수면장애 진단을 받고, 의료진의 처방에 따라 수면제를 복용하고 있다. 수면제 복용은 의료진의 지도하에 정해진 용량을 처방받아 복용해 왔으며, 대리처방은 없었다”고 해명했다.

경찰은 싸이가 직접 진료를 받지 않고 향정신성의약품을 처방받은 정황을 포착해 수사를 진행하고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

