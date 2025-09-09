“일산 킨텍스서 만나자옹”… 궁디팡팡 캣페스타 개막 D-10

배우 김슬기가 궁디팡팡 캣페스타 포토존에서 기념사진을 찍고 있다. 김슬기 인스타그램 갈무리

오는 19∼21일 고양시의 킨텍스에서 열리는 고양이 전문 박람회 ‘궁디팡팡 캣페스타’ 포스터. 궁디팡팡 캣페스타 사무국 제공

국내 최초이자 최대 규모의 고양이 전문 박람회 ‘궁디팡팡 캣페스타’가 오는 19~21일 경기 고양시의 킨텍스에서 열린다고 궁디팡팡캣페스타 사무국이 9일 밝혔다.

건강백서와 알모네이쳐가 협찬하는 이번 제34회 궁디팡팡 캣페스타는 하루웰, 몬지코리아, 로우즈(RAWZ), 내추럴발란스, 암앤해머, 뉴트리플랜, 바이탈에센셜, 조공, 강집사, 벳플, 프롬한라, 동해형씨 등 270개 이상 브랜드가 참가해 펫푸드, 용품, 가구, 잡화 등을 소개한다.

각 브랜드별로 할인 및 사은품 증정 등 다양한 이벤트를 진행, 합리적 가격으로 제품을 구매할 수 있다. 고양이를 사랑하는 사람들이 모여 즐길 수 있는 스탬프존 등의 다양한 부대행사도 준비됐다

특히 궁디팡팡 인스타그램에서 진행된 ’묘생역전왕’의 수상작이 전시 예정이다. 여러 이유로 버려지고 길 위에서 힘겨운 시간을 보낸 고양이들이 새 가족을 만나 묘생역전을 일군 이야기를 담은 기획 전시다. 사무국은 “어려운 상황 속에서도 포기하지 않고 고양이와 함께 걸어온 집사님들께 진심 어린 감사와 응원을 전한다”며 “이번 전시가 더 많은 이들에게 고양이와 함께하는 삶의 의미와 책임을 생각하는 계기가 되기를 바란다”고 말했다.

아울러 사료 선택법부터 응급 상황 대처법, 치아 및 방광염 관리법까지 집사라면 꼭 알아야 할 필수 건강 상식을 주제로 매일 수의 세미나가 열린다. 글라스아트, 액자, 가죽 굿즈, 도자기 등 세상에 하나뿐인 고양이 굿즈를 직접 만드는 체험클래스 ‘궁팡스쿨’도 마련됐다.

지난해 12월 열린 궁디팡팡캣페스타 행사장 전경. 박재림 기자

전통의 해피컷팅 프로젝트도 이어진다. 궁디팡팡 캣페스타에서 꾸준히 전개 중인 길고양이를 위한 기부 캠페인으로, 관람객 입장 시 발급되는 고양이 얼굴 모양의 티켓의 귀 부분을 잘라 기부함에 넣으면 장당 200원이 기부된다. 해당 캠페인을 통해 현재까지 9772만5000원 기부금이 누적됐으며, 한국고양이보호협회를 통해 길고양이 중성화 수술(TNR) 및 보호 활동에 사용된다.

사전예매자에게는 꽝 없는 복권 ‘냥피또’가 제공된다. 복권에 그려진 캣닙 그림을 긁으면 100% 경품에 당첨되는 복권 형태의 뽑기 이벤트로, 이번 행사에서는 내추럴발란스 사료&습식캔 샘플팩과 조공 이지 케어 샘플러가 기본 상품으로 주어진다.

어플리케이션을 통해 오는 18일까지 사전예매 시 30% 할인가로 입장권을 구매할 수 있다. 현장 구매 시 성인 1인 기준 입장권은 1만원.

이번 행사는 반려동물과 관람객의 안전을 위해 안내견을 제외한 모든 반려동물의 동반 입장이 불가능하다. 관람 시간은 오전 10시부터 오후 6시. 마지막날(21일)은 오후 5시30분 문을 닫는다.

박재림 기자 jamie@segye.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]