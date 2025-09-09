“일산 킨텍스서 만나자옹”… 궁디팡팡 캣페스타 개막 D-10

국내 최초이자 최대 규모의 고양이 전문 박람회 ‘궁디팡팡 캣페스타’가 오는 19~21일 경기 고양시의 킨텍스에서 열린다고 궁디팡팡캣페스타 사무국이 9일 밝혔다.
건강백서와 알모네이쳐가 협찬하는 이번 제34회 궁디팡팡 캣페스타는 하루웰, 몬지코리아, 로우즈(RAWZ), 내추럴발란스, 암앤해머, 뉴트리플랜, 바이탈에센셜, 조공, 강집사, 벳플, 프롬한라, 동해형씨 등 270개 이상 브랜드가 참가해 펫푸드, 용품, 가구, 잡화 등을 소개한다.
각 브랜드별로 할인 및 사은품 증정 등 다양한 이벤트를 진행, 합리적 가격으로 제품을 구매할 수 있다. 고양이를 사랑하는 사람들이 모여 즐길 수 있는 스탬프존 등의 다양한 부대행사도 준비됐다
특히 궁디팡팡 인스타그램에서 진행된 ’묘생역전왕’의 수상작이 전시 예정이다. 여러 이유로 버려지고 길 위에서 힘겨운 시간을 보낸 고양이들이 새 가족을 만나 묘생역전을 일군 이야기를 담은 기획 전시다. 사무국은 “어려운 상황 속에서도 포기하지 않고 고양이와 함께 걸어온 집사님들께 진심 어린 감사와 응원을 전한다”며 “이번 전시가 더 많은 이들에게 고양이와 함께하는 삶의 의미와 책임을 생각하는 계기가 되기를 바란다”고 말했다.
아울러 사료 선택법부터 응급 상황 대처법, 치아 및 방광염 관리법까지 집사라면 꼭 알아야 할 필수 건강 상식을 주제로 매일 수의 세미나가 열린다. 글라스아트, 액자, 가죽 굿즈, 도자기 등 세상에 하나뿐인 고양이 굿즈를 직접 만드는 체험클래스 ‘궁팡스쿨’도 마련됐다.
전통의 해피컷팅 프로젝트도 이어진다. 궁디팡팡 캣페스타에서 꾸준히 전개 중인 길고양이를 위한 기부 캠페인으로, 관람객 입장 시 발급되는 고양이 얼굴 모양의 티켓의 귀 부분을 잘라 기부함에 넣으면 장당 200원이 기부된다. 해당 캠페인을 통해 현재까지 9772만5000원 기부금이 누적됐으며, 한국고양이보호협회를 통해 길고양이 중성화 수술(TNR) 및 보호 활동에 사용된다.
사전예매자에게는 꽝 없는 복권 ‘냥피또’가 제공된다. 복권에 그려진 캣닙 그림을 긁으면 100% 경품에 당첨되는 복권 형태의 뽑기 이벤트로, 이번 행사에서는 내추럴발란스 사료&습식캔 샘플팩과 조공 이지 케어 샘플러가 기본 상품으로 주어진다.
어플리케이션을 통해 오는 18일까지 사전예매 시 30% 할인가로 입장권을 구매할 수 있다. 현장 구매 시 성인 1인 기준 입장권은 1만원.
이번 행사는 반려동물과 관람객의 안전을 위해 안내견을 제외한 모든 반려동물의 동반 입장이 불가능하다. 관람 시간은 오전 10시부터 오후 6시. 마지막날(21일)은 오후 5시30분 문을 닫는다.
박재림 기자 jamie@segye.com
[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]