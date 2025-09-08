우원식 의장 “국회 기능·권한·운영 원리 정비 필요”…국회개혁자문위원회 출범

8일 오전 국회접견실에서 국회개혁자문위원회 위촉식이 열렸다. 사진=국회

우원식 국회의장은 8일 오전 국회접견실에서 국회개혁자문위원회 위촉식을 열고 김범수·이관후 공동위원장 등 자문위원들에게 위촉장을 수여했다.

우 의장은 이 자리에서 “지난해 12월 3일 비상계엄이라는 중대한 위기 속에서 국회는 국민과 함께 위헌적 내란 시도를 단호히 저지하며 민주주의 최후의 보루로서 헌정 질서를 지켜냈다”며 “비상계엄 해제는 민주주의와 국민의 열망이 얼마나 절실했는지를 보여준 역사적 순간이었다”고 말했다.

우 의장은 “계엄 사태 이후 국회가 국민의 요구를 어떻게 수렴할지 고민을 거듭해왔다”며 “개헌을 통한 ‘단단한 민주주의’ 를 만드는 일과 더불어, 국회의 기능·권한·운영 원리를 재정비해 제도를 개혁해야한다는 결론에 이르렀다”고 말했다.

이어 우 의장은 “그간 여야 정치인을 포함한 국회개혁 자문위 구성을 추진했으나, 급변하는 정치 상황을 고려할 때 더 이상 미룰 수 없다고 판단해 오늘 출범하게 됐다”며 “국민 눈높이에 맞는 국회, 일 잘하는 국회, 삼권분립의 한 축으로 자리매김하는 국회를 만들기 위해 자문위원들이 노력해달라“고 당부했다.

아울러 우 의장은 “국회가 국민의 눈높이에서 일하고 협치와 통합의 장이 되며 민주주의 최후의 보루로서 굳건히 자리잡기 위해서는 자문위원들의 지혜와 경험이 절실하다”며 “국회의장도 개혁을 통해 국회의 새로운 비전을 세우는 일에 함께 하겠다”고 약속했다.

김범수 공동위원장은 “비상계엄 해제 과정에서 많은 국민들이 국회의 역할을 실감했지만, 여전히 정파적 갈등으로 인한 불신이 크다”며 “개헌과 함께 국회 내부의 제도·운영 방식을 개혁해 국민의 신뢰를 회복할 수 있도록 시민사회·학계·국민의 의견을 모으겠다”고 답했다.

이날 출범식에는 김범수·이관후 공동위원장 등 자문위원을 비롯해 김민기 국회사무총장, 김상수 국회운영위 수석전문위원, 곽현 정무수석비서관, 이원정 정책수석비서관, 박태서 공보수석비서관, 이양성 기획조정실장, 김승묵 의사국장 등이 참석했다.

