강다니엘, 뉴저지 공연 2시간 전 돌연 취소…무대 올라 직접 사과 전해

가수 강다니엘이 예정돼 있던 미국 뉴저지 공연을 공연 시작 약 2시간 전 갑작스럽게 취소했다.

소속사 에이라는 8일 공식입장을 통해 “강다니엘과 우리 모두 공연을 진행하기 위해 최선을 다했으나 현지 시스템의 준비 미비와 예기치 못한 운영상 문제로 인해 안전하고 완성도 있는 무대를 제공하기 어렵다고 판단했다”며 공연 취소 배경을 설명했다.

이어 “마지막 순간까지 현지 측과 논의했지만 불완전한 환경 속에서 공연을 강행하는 것은 팬들에게 더 큰 실례가 될 수 있어 부득이하게 취소를 결정했다”며 “티켓은 별도의 요청 없이 전액 자동 환불 처리된다”고 밝혔다.

이날 온라인 커뮤니티 등에서는 강다니엘의 미국 투어 ‘액트 : 뉴 에피소드(ACT : NEW EPISODE)’ 공연이 돌연 취소됐다는 소식이 빠르게 확산됐다. 강다니엘은 사복 차림으로 무대에 올라 팬들에게 직접 사과의 말을 전한 것으로 알려졌다.

한편, 강다니엘은 지난 3일부터 워싱턴, 뉴욕, 시카고, LA 등 12개 도시를 거치는 미국 투어를 진행 중이다.

