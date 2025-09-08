[오늘의 연예 Pick]로이킴, 임영웅 ‘그댈 위한 멜로디’ 비하인드→성한빈, ‘방지턱 밈’ 발언에 재차 사과→국과수, 故 대도서관 부검 1차 소견 “타살 등 범죄 혐의점 없어”→‘철통보안’ 결혼식 올린 김종국, 아내 정체 직접 밝힌다→로제 ‘아파트’, ‘MTV VMAs’ 올해의 노래 선정 “그동안의 노력 보상 받아”

세계비즈앤스포츠월드에서 하루의 주요 연예계 뉴스를 모아 제공합니다. 한눈에 보는 [오늘의 연예 Pick]

◆로이킴, 임영웅 ‘그댈 위한 멜로디’ 비하인드…“첫 녹음부터 형 곡이라는 생각” (불후의 명곡)

싱어송라이터 로이킴이 가수 임영웅과의 완벽한 호흡은 물론 재치 있는 입담으로 시청자들을 사로잡았다.

로이킴은 지난 6일 방송된 KBS2 ‘불후의 명곡’ 아티스트 임영웅 첫 단독 특집 2부 ‘임영웅과 친구들’에 임영웅이 직접 초대한 여섯 번째 친구로 등장했다.

임영웅은 “작사, 작곡에 프로듀싱까지 못하는 게 없는 올라운더라 이번 앨범에 러브콜을 보냈다”며 로이킴을 소개했다. 무대에 오른 로이킴은 특유의 감미로운 음색으로 ‘내게 사랑이 뭐냐고 물어본다면’을 열창하며 단숨에 분위기를 압도했다.

특히 임영웅은 ‘첫 입맞춤’이란 키워드를 언급하며 “로이킴 씨가 이번 앨범에 수록된 멋진 음악 ‘그댈 위한 멜로디’를 작사, 작곡해주셨다”고 밝혔다. 이에 김준현이 “가수들은 꼭 같이 작업하면 ‘첫 입을 맞췄다’고 해서 놀랐다”고 말하자, 임영웅은 “뽀뽀 한 번씩 했다”고 너스레를 떨었고, 로이킴 역시 “입 맞추는 기분 좋았다”고 화답해 스튜디오를 초토화시켰다.

로이킴은 ‘그댈 위한 멜로디’의 비화도 전했다. 그는 “‘봄봄봄’ 같은 곡을 써 달라는 요청을 받고, 어떻게 써야 할지 많은 고민 끝에 만든 곡”이라며 “첫 녹음 때부터 이 곡은 제 곡이 아니라 영웅이 형의 곡이라는 생각이 들 정도로 완벽하게 불러주셨다. 들어보시면 알 것”이라고 밝혀 기대감을 높였다.

이어 두 사람은 서로의 대표곡을 바꿔 부르는 특별 무대도 선보였다. 로이킴은 임영웅의 ‘사랑은 늘 도망가’를 자신만의 음색으로 풀어내며 깊은 여운을 남겼고, 임영웅은 로이킴의 명곡 ‘그때 헤어지면 돼’를 섬세한 감성으로 재해석해 뜨거운 박수를 받았다.

하이라이트는 두 사람이 함께 꾸민 ‘그댈 위한 멜로디’ 무대였다. 로이킴이 임영웅의 두 번째 정규 앨범 ‘아임 히어로 2(IM HERO 2)’에 직접 작곡·작사로 참여한 곡으로, 이날 방송에서 최초로 듀엣 무댈 공개됐다. 로이킴은 기타 연주와 함께 무대를 열었고, 바통을 이어받은 임영웅은 댄스 퍼포먼스를 더해 다채로운 무대를 완성하며 현장을 열광의 도가니로 만들었다.

◆“부끄럽고 죄송”…성한빈, ‘방지턱 밈’ 발언에 재차 사과[전문]

그룹 제로베이스원 성한빈이 1일 서울 용산구 블루스퀘어에서 열린 정규 1집 ‘네버 세이 네버(NEVER SAY NEVER)’ 발매기념 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. 김두홍 기자

그룹 제로베이스원 성한빈이 ‘꼰대희’ 속 발언에 대해 재차 사과했다.

6일 공개된 유튜브 채널 '꼰대희'에 출연한 제로베이스원 성한빈과 석매튜. 영상 캡처

성한빈과 멤버 석매튜는 지난 6일 공개된 유튜브 콘텐츠 ‘꼰대희’에 출연했다. 콘셉트에 맞춰 대화를 이어나가던 도중 석매튜는 성한빈이 드라이브를 하다 방지턱을 지날 때마다 신기한 소리를 낸다고 언급했고, “방지턱을 세게 넘으면 엉덩이가 아프지 않나. 그럴 때 우리 끼리 쓰는 밈이 있다”고 설명했다. 석매튜와 김대희의 부추김에 “으읏”, “야미” 등의 추임새를 넣으며 상황을 재연했다.

방송이 공개된 후 일부 누리꾼들이 여성 신음소리를 흉내낸 것이 아니냐며 불쾌함을 드러냈고 성한빈은 팬 소통 커뮤니티를 통해 팬들에게 “다른 의도가 없었고 예능 분량 욕심이 과했다. 불쾌한 제로즈(팬덤명)가 있었다면 사과드린다”며 “말주변을 늘려보자 성한빈”이라고 스스로를 다그쳤다.

사과 후에도 부정적 반응이 이어지자 팬 소통 플랫폼에 정식 사과문을 게제했다. 7일 늦은 오후 성한빈은 “6일 공개된 꼰대희 영상에서 제 부주의한 말과 행동으로 불편을 드려 진심으로 죄송하다. 내가 얼마나 더 신중하게 말하고 행동해야 하는지, 앞으로 어떤 모습으로 나아가야 하는지를 많이 생각하게 됐다”고 고개숙였다.

이어 “나의 부족함으로 불편을 느끼셨을 제로즈와 모든 분들께 다시 한 번 사과한다. 이번 일을 계기로 더 책임감 있고 성숙한 태도로 나아가겠다”고 약속했다.

한편, 성한빈은 9인조 보이그룹 제로베이스원의 리더로 팀을 이끌고 있다. ‘월드 오브 스우파’의 진행을 맡았으며, 2023년부터 이달 초까지 엠넷 ‘엠카운트다운’의 MC로 활동했다.

엠넷 서바이벌 오디션인 ‘보이즈 플래닛’ 시즌1에서 데뷔조로 활동을 시작한 제로베이스원은 2년 6개월 계약으로 맺어진 프로젝트 그룹이다. 공식적인 활동 종료는 내년 1월이다. 지난 1일에는 데휘 후 첫 정규앨범인 ‘네버 세이 네버(NEVER SAY NEVER)’를 발표했다. 해당 앨범은 발매 당일에만 110만 장 이상의 판매량을 기록하며 팀의 6연속 밀리언셀러를 만들었다.

◆제로베이스원 성한빈 사과문 전문 안녕하세요 제로베이스원 성한빈입니다. 9월 6일 공개된 꼰대희 영상에서 제 부주의한 말과 행동으로 불편을 드려 진심으로 죄송합니다. 이번 일을 겪으면서 마음을 정리하고 말씀드리기까지 시간이 조금 필요했어요. 그동안 제가 얼마나 더 신중하게 말하고 행동해야 하는지, 앞으로 어떤 모습으로 나아가야 하는지를 많이 생각하게 되었습니다. 당시 저는 긴장속에서 깊이 생각하지 못한 채 신중하지 못한 표현을 사용했습니다. 결코 어떠한 의도도 없었지만, 저의 부족함으로 무지함이 상처가 될 수 있다는 사실을 깨닫고 부끄럽고 죄송한 마음뿐입니다. 저의 부족함으로 불편을 느끼셨을 제로즈와 모든 분들께 다시 한 번 사과드립니다. 이번 일을 계기로 더 책임감 있고 성숙한 태도로 나아가겠습니다. 실망을 드리지 않도록 성실히 배우고 노력하면서, 행동으로 달라진 모습을 보여드리겠습니다. 다시 한 번 진심으로 죄송한 마음 전합니다

◆ 국과수, 故 대도서관 부검 1차 소견…“타살 등 범죄 혐의점 없어”

사진= 故 대도서관 (본명: 나동현) SNS

유튜버 ‘대도서관’으로 알려진 나동현(47) 씨의 사망 원인과 관련해, 국립과학수사연구원이 타살 등 범죄 혐의점은 없다는 1차 소견을 경찰에 전달했다.

서울 광진경찰서는 8일 국과수의 부검 결과, “범죄와 관련된 외상이 없으며, 타살로 의심할 만한 정황이 발견되지 않았다”는 구두 소견을 받았다고 밝혔다. 최종 부검 감정서는 추후 제출될 예정이다.

경찰은 나 씨의 지병 가능성을 염두에 두고 수사를 이어왔으며, 향후 국과수의 최종 결과를 토대로 사건을 종결할 방침이다. 앞서 나 씨의 지인들은 그가 생전 심장 부위 통증을 호소했다고 경찰에 진술했다.

나 씨는 6일 서울 광진구 자택에서 숨진 채 발견됐다. 경찰과 소방 당국은 약속 장소에 나타나지 않고 연락이 닿지 않는다는 지인의 신고를 받고 출동했으며, 당시 현장에서 유서나 외부 침입 흔적은 발견되지 않았다.

나 씨의 갑작스러운 사망 이후, 온라인상에서는 전처 BJ 윰댕(이채원)과 관련한 근거 없는 음모론이나 사생활 관련 허위 정보가 확산되고 있는 상황이다. 이에 대해 유족과 지인들은 자제를 요청하고 있다.

한편, 나 씨는 2010년대 초반부터 활동을 시작해 게임 콘텐츠와 리액션 방송으로 큰 인기를 끌었으며 유튜브 구독자 수는 약 144만 명에 달했다.

◆‘철통보안’ 결혼식 올린 김종국, 아내 정체 직접 밝힌다

사진= 5일 서울 모처에서 비공개로 결혼한 김종국이 아내에 대해 언급하고 있는 장면. SBS ‘미운 우리 새끼’ 방송 화면 캡처

가수 김종국이 그동안 비밀로 감춰왔던 아내와의 이야기를 SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’에서 처음으로 공개한다.

7일 방송된 ‘미우새’ 마지막에는 김종국의 결혼에 관한 예고편이 공개됐다.

이종격투기 선수 출신 김동현은 “형님도 아내와 운동 때문에 다툴 일은 있을 것”이라고 예측했고, 김종국도 “그게 유일하게 싸우는 이유”라며 동의했다. 김희철은 김종국 아내에 대해 “LA 출신 화장품 사업가라는 소문이 돌고 있다. 그런데 아무도 형수님을 본 적이 없다”고 전했다.

이와 관련해 김종국은 “내가 직접 이야기할 것”이라며 그간 소문으로 떠돌던 LA 출신이라는 이야기에 대해 직접 입을 열 예정이라고 밝혔다.

사진= 5일 서울 모처에서 비공개로 결혼한 김종국이 아내에 대해 언급하고 있는 장면. SBS ‘미운 우리 새끼’ 방송 화면 캡처

앞서 온라인상에는 김종국 아내가 ‘LA 출신 화장품 회사 CEO’ 혹은 ‘20세 연하의 유명 영어 강사의 딸’이라는 추측이 무성했다.

한편, 김종국은 5일 비공개 결혼식을 치렀으며 사회는 절친인 국민 MC 유재석이 맡았다. 앞서 김종국은 4월 서울 강남구 논현의 전용면적 243㎡ 타입 고급 빌라를 62억원에 매입했다. 근저당권이 설정돼 있지 않아 62억원 전액 현금 매입한 것으로 화제를 모은 바 있다.

◆로제 ‘아파트’, ‘MTV VMAs’ 올해의 노래 선정 “그동안의 노력 보상 받아”

2025 MTV VMA 방송화면 캡처

가수 로제가 ‘MTV VMAs’의 트로피를 거머쥐었다.

로제가 지난 7일(현지 시간) 미국 뉴욕 UBS 아레나에서 개최된 '2025 MTV 비디오 뮤직 어워즈'(이하 '2025 VMA')에 참석, 올해의 노래 부문에서 수상하는 영예를 안았다.

이로써 로제는 미국 4대 대중음악 시상식 중 하나로 꼽히는 '2025 VMA' 대상격인 올해의 노래 부문을 K팝 아티스트 최초로 수상했으며, 마찬가지로 대상격인 올해의 비디오를 포함해 총 8개 부문에 노미네이트되며 전 세계적 파급력을 실감케 했다.

영광의 트로피를 들어 올린 로제는 "그동안의 노력을 보상받는 순간 같다. 열여섯의 제 자신에게 부끄럽지 않은 사람이 되고 싶다고 생각했고 12년 후, 열여섯의 저에게 이 상을 돌릴 수 있게 되었다"고 수상 소감을 남겼다. 또한 "나의 가족들, TEDDY(테디) 프로듀서님, (협업한) 브루노 마스, 그리고 우리 블랙핑크 멤버들 늘 고맙고 사랑한다"며 진심을 전했다.

'APT.'는 지난해 10월 발표된 로제와 브루노 마스의 듀엣 곡으로, 공개와 동시에 전 세계적 신드롬을 일으키며 국내외 차트에서 각종 기록을 경신한 바 있다. 또한, 이번 '2025 VMA' 올해의 노래 수상을 통해 K팝 시장을 넘어 미국 팝 시장에서도 정상에 등극하는 쾌거를 이뤄냈다.

한편 로제는 지난 7월 5일과 6일 고양종합운동장 주경기장에서 포문을 연 블랙핑크 단독 콘서트 'DEADLINE'으로 월드 투어 일정을 소화 중이다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

