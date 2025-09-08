‘테라 싱글몰트 에디션’ 한정판 출시

하이트진로가 청정라거 테라의 프리미엄 한정판 맥주 ‘테라 싱글몰트 에디션(사진)’을 출시한다고 8일 밝혔다.

이 제품은 ‘1년에 단 한번 만날 수 있는 라거 맥주’를 콘셉트로 올해 4년째 프리미엄 가치를 이어가고 있다.



테라 싱글몰트 에디션은 섬의 40%가 유네스코 세계자연유산으로 지정된 세계적인 청정 지역 태즈메이니아 섬에서 자란 보리와 홉을 100% 사용했다. 제맥 과정은 100년 넘는 전통을 자랑하는 현지 제맥소 ‘조-화이트 몰팅스(Joe-White Maltings)’와 협업해 진행했다. 태즈메이니아산 단일 품종 ‘ELLA 홉’을 사용해 부드럽고 향긋한 꽃 향을 구현했다.



특히, 패키지에 삽입된 QR코드를 통해 ‘보리-몰트-맥주’로 이어지는 전 과정을 소비자가 직접 확인할 수 있도록 차별화를 꾀했다.



올해는 IPX(옛 라인프렌즈)가 IP 비즈니스 전개중인 인기 캐릭터 ‘다이노탱(DINOTAENG)’과 패키지 협업을 통해 한정판의 가치를 극대화했다. 앞서 선보인 테라·다이노탱 아이스백 협업이 소비자들로부터 큰 호응을 얻은 만큼 이번 협업도 긍정적인 반응이 기대된다.



테라 싱글몰트 에디션은 355㎖와 500㎖ 캔 2종으로 출시돼 전국 대형마트와 편의점 등 가정 채널에서 판매된다.



오성택 하이트진로 마케팅실 전무는 “가치 소비를 원하는 소비자들의 니즈를 반영해 청정 원료로 만든 테라 싱글몰트 에디션을 매년 단 한 번 한정 출시하고 있다”며 “앞으로도 국내 맥주 시장을 선도하고 청정라거 테라의 브랜드 이미지를 더욱 강화하기 위해 차별화된 마케팅을 지속하겠다”고 전했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

