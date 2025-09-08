데이뷰의원 강남점, 5세대 콜라겐 주사 올리디아 도입

데이뷰의원 강남점(대표원장 임정욱)이 최신 안티에이징 치료로 주목받는 5세대 콜라겐 주사 올리디아(Olidia)를 도입했다고 밝혔다.

임정욱 데이뷰의원 강남점 대표원장에 따르면 올리디아는 인체에 안전한 생분해성 고분자 물질인 PLLA(Poly-L-Lactic Acid)를 기반으로, 피부 깊은 층에서 콜라겐 생성을 촉진하는 차세대 콜라겐 부스터 시술이다.

그는 “주름 개선, 피부결·톤 개선, 탄력 회복, 볼륨 재건 등 복합적인 피부 고민 해결에 도움을 줄 수 있고 특히 시술 후 약 4주부터 효과가 점진적으로 나타나며, 시간이 지날수록 피부 속 콜라겐 생성을 장기간 유도해 자연스럽고 지속적인 개선 효과를 기대할 수 있다” 고 설명했다.

이어 그는 “올리디아는 단순한 필러 대체제가 아니라 피부 본연의 재생력을 끌어올리는 고기능성 주사”라며 “시술자의 숙련도와 정확한 진단이 무엇보다 중요한 만큼, 데이뷰의원이 보유한 임상 경험과 체계적인 진료 시스템을 기반으로 환자 맞춤형 솔루션을 제공하겠다”고 덧붙였다.

한편, 데이뷰의원 강남점은 이번 도입을 계기로 기존의 울쎄라·써마지·인모드·온다 등 레이저 리프팅과 스킨부스 등 안티에이징 시술과의 시너지를 강화한다는 방침이다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]