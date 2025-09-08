국과수, 故 대도서관 부검 1차 소견…“타살 등 범죄 혐의점 없어”

사진= 故 대도서관 (본명: 나동현) SNS

유튜버 ‘대도서관’으로 알려진 나동현(47) 씨의 사망 원인과 관련해, 국립과학수사연구원이 타살 등 범죄 혐의점은 없다는 1차 소견을 경찰에 전달했다.

서울 광진경찰서는 8일 국과수의 부검 결과, “범죄와 관련된 외상이 없으며, 타살로 의심할 만한 정황이 발견되지 않았다”는 구두 소견을 받았다고 밝혔다. 최종 부검 감정서는 추후 제출될 예정이다.

경찰은 나 씨의 지병 가능성을 염두에 두고 수사를 이어왔으며, 향후 국과수의 최종 결과를 토대로 사건을 종결할 방침이다. 앞서 나 씨의 지인들은 그가 생전 심장 부위 통증을 호소했다고 경찰에 진술했다.

나 씨는 6일 서울 광진구 자택에서 숨진 채 발견됐다. 경찰과 소방 당국은 약속 장소에 나타나지 않고 연락이 닿지 않는다는 지인의 신고를 받고 출동했으며, 당시 현장에서 유서나 외부 침입 흔적은 발견되지 않았다.

나 씨의 갑작스러운 사망 이후, 온라인상에서는 전처 BJ 윰댕(이채원)과 관련한 근거 없는 음모론이나 사생활 관련 허위 정보가 확산되고 있는 상황이다. 이에 대해 유족과 지인들은 자제를 요청하고 있다.

한편, 나 씨는 2010년대 초반부터 활동을 시작해 게임 콘텐츠와 리액션 방송으로 큰 인기를 끌었으며 유튜브 구독자 수는 약 144만 명에 달했다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

