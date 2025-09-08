2025 KBO 우수 유소년 선수 해외 아카데미 파견 운영사업자 선정 입찰 시행

사진=최서진 기자

KBO는 ‘2025 KBO 우수 유소년 선수 해외 아카데미 파견’의 운영사업자 선정 입찰을 실시한다.

‘2025 KBO 우수 유소년 선수 해외 아카데미 파견’은 KBO Next-Level Training Camp 참가 선수 중 우수한 기량과 잠재력을 갖춘 유소년 선수를 대상으로, 해외 아카데미 파견을 통해 선진 야구 교육과 다양한 경험을 제공하고 기량 향상과 발전을 도모하고자 기획됐다.

이번 입찰을 통해 선정되는 업체는 해외 연수기관 및 지도자 선정, 프로그램 기획, 선수단 이동, 현장 운영계획 등 운영 전반에 대한 업무를 대행하게 된다. 업무 수행을 위한 자세한 내용은 조달청 나라장터에서 확인할 수 있다.

본 사업은 문화체육관광부의 후원으로 운영되며 입찰 참여를 원하는 업체는 입찰공고 양식을 다운받아 작성한 후 필요서류를 첨부해 오는 26일 오후 3시까지 KBO 전력강화팀으로 방문 접수하면 된다. 이메일, 우편, 팩스 접수는 불가능하다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]