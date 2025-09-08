2025시즌 2차 K리그2 ‘팬 프렌들리 클럽상’, 9일부터 팬 투표 시작

사진=한국프로축구연맹 제공

한국프로축구연맹이 2025시즌 2차 K리그2 ‘팬 프렌들리 클럽상’ 팬 투표를 이달 9일부터 11일까지 3일간 실시한다.

팬 프렌들리 클럽상은 연맹이 각 구단의 팬 친화 마케팅 활동을 독려하기 위해 2013년 제정한 상이다. 팬과 함께 소통하며 공감하는 K리그를 만드는 것이 목적이다. 팬 프렌들리 클럽상은 시즌 중 1~3차에 걸쳐 선정하고, 시즌 종료 후 종합상까지 총 4회 시상한다.

팬 프렌들리 클럽상은 심사위원회 평가(40%)로 선정된 리그별 상위 5개 구단을 대상으로 기자단 투표(40%) 및 팬 투표(20%)를 진행한다. 투표 결과를 합산해 수상자를 결정한다.

올해 2차 팬 프렌들리 클럽상은 K리그2 14~26라운드 기간을 기준으로 했다. 후보에는 ▲부천FC1995(사회공헌활동 연계 홈경기 이벤트 개최, 스탬프 투어 기획 등) ▲서울 이랜드(다자녀 가족 캠페인 진행, 구단 공식 어플리케이션 출시 등) ▲인천 유나이티드(생애주기별 지역 밀착 프로그램, 홈경기 팬 참여 프로모션 진행 등) ▲천안시티FC(경기장 안전 대책 강화, 수해복구 자원봉사 진행 등) ▲화성FC(팬 응원가 공모전 진행, 온라인 스토어 오픈 등)가 이름을 올렸다.

팬 투표는 오는 8일 오전 10시부터 11일 자정까지 K리그 공식 어플리케이션 ‘Kick’을 통해 진행된다. 투표에 참여할 팬들은 Kick에 접속해 킥 투표 항목에서 구단별 참고 자료를 확인한 후 1∼3위를 선택해 제출하면 된다.

