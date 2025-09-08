지스타 G-CON, 역대 최고 연사 라인업…‘드퀘’ 호리이 유지

지난해 지스타 2024가 열린 부산 벡스코 모습. 신정원 기자

국내 최대 게임 전시회 지스타(G-STAR)의 대표 콘텐츠 ‘G-CON 2025’가 역대 최고 수준의 연사 라인업으로 꾸며진다.

지스타조직위원회는 오는 11월13일부터 14일까지 이틀간 부산 벡스코 컨벤션홀 그랜드볼룸에서 G-CON 2025가 개최한다고 8일 밝혔다.

올해 G-CON에서는 현재 게임 산업을 관통하는 핵심 화두인 내러티브를 메인 테마로, 게임은 물론 영화·웹툰·애니메이션 등 다양한 분야의 세계적 크리에이터들이 한자리에 모여 이야기가 지닌 힘을 탐구한다.

약 16개의 세션으로 진행되는 행사는 대부분이 대담 및 패널 토크 형태로 구성된다. 특히 모든 연사가 글로벌 컨퍼런스의 키노트급이라는 점에서 역대 가장 높은 밀도와 깊이를 보여줄 것으로 기대된다.

올해 가장 주목받는 연사 중 한 명은 바로 일본 RPG의 창시자이자 거장으로 꼽히는 호리이 유지다. 드래곤 퀘스트 시리즈를 통해 1980년대부터 수천만 게이머의 마음을 사로잡으며, RPG라는 장르 자체를 세계적 문화 현상으로 끌어올린 그는 게임 역사의 산증인이라 불린다. 이번 세션에서 호리이는 단순한 개발 비하인드가 아닌 스토리텔링과 캐릭터 메이킹의 원점이 어떻게 형성되었고 오늘날까지 어떻게 진화했는지를 직접 들려줄 예정이다.

이어지는 세션에서는 서로 다른 배경을 지닌 창작자들이 만나 게임 내러티브의 가능성을 한층 넓힌다. 클레르 옵스퀴르: 33원정대의 제니퍼 스베드버그-옌은 수석 작가로서 JRPG 특유의 감성과 전통을 현대적으로 재해석해 새로운 서사 경험을 선보였고, 이 작품은 단숨에 올해 최고의 타이틀 중 하나로 자리매김했다.

그의 대담자는 역대 최고의 내러티브를 자랑하는 디스코 엘리시움의 크리에이티브 디렉터 로버트 쿠르비츠로, 그는 철학적 사유, 정치적 현실, 문학적 깊이를 게임에 결합해 플레이어가 선택과 대화를 통해 사회 구조와 인간 심리를 탐구할 수 있는 독창적인 내러티브 형식을 제시한 인물이다. 이 세션의 특별 모더레이터로는 웹툰 닥터 프로스트의 작가이자 유튜브 채널 스토리캠프를 운영하고 있는 이종범 작가가 참여한다.

JRPG의 현재와 미래를 대표하는 아틀러스의 크리에이티브 듀오, 하시노 카츠라와 소에지마 시게노리도 무대에 오른다. 페르소나 시리즈를 통해 청춘이라는 주제를 독창적으로 풀어내며 세계적 팬덤을 구축한 하시노 카츠라와 시리즈의 상징적인 비주얼 아이덴티티를 완성해온 소에지마 시게노리는 이번 컨퍼런스에서 최신작 메타포: 리판타지오에 담긴 창작 철학을 공유할 예정이다.

한국 창작자의 활약도 주목할 만하다. 애니메이션 킹 오브 킹스의 장성호 감독은 한국 애니메이션 사상 최초로 북미 박스오피스에서 의미 있는 성과를 거두며 글로벌 시장에 깊은 인상을 남겼다. 그는 애니메이션의 서사가 어떻게 관객과 호흡하고, 장르와 매체를 넘나들며 확장될 수 있는지를 공유할 예정이다. 이번 대담에는 씨네21 송경원 편집장이 특별 모더레이터로 참여할 예정이다.

또 다른 화제의 무대는 독창적이고 파격적인 스타일로 잘 알려진 일본의 두 거장, 카미야 히데키와 요코 타로의 대담이다. 베요네타, 데빌 메이 크라이, 오오카미 등 스타일리시 액션을 통해 게임 플레이 자체를 예술적 퍼포먼스로 끌어올린 카미야 히데키와, 니어: 오토마타를 통해 철학적 사유와 서사를 게임이라는 매체 속에 녹여낸 요코 타로가 한 무대에 오른다. 두 창작자는 서로 다른 방식으로 ‘게임이 줄 수 있는 이야기의 깊이와 감각’을 탐구해온 대표적 인물로 이번 만남은 액션과 서사, 시스템과 철학이 교차하는 상징적 순간이 될 것이다.

그 외에도 세계 RPG의 흐름을 주도해온 주요 창작자들 역시 G-CON 2025에 합류 한다.

먼저 스토리텔링 세션 1에서는 킹덤 컴: 딜리버런스 2의 총괄 프로듀서 마틴 클리마, 발더스 게이트 3의 시네마틱 디렉터 제이슨 라티노, 폴아웃: 뉴베가스와 필라스 오브 이터니티로 유명한 서구권 RPG의 대표주자 조쉬 소이어가 함께한다. 마틴 클리마는 철저한 역사 고증으로 게임을 살아있는 시대극처럼 구현했으며, 제이슨 라티노는 플레이어 선택이 극적으로 분기되는 내러티브 디자인의 정수를 보여주었다. 조쉬 소이어는 복잡한 세계관과 정치·사회적 맥락을 정교하게 엮어내며 RPG가 단순한 모험담을 넘어선 사고의 장(場)이 될 수 있음을 증명했다.

이어지는 스토리텔링 세션 2에서는 호라이즌 포비든 웨스트의 내러티브 디렉터 밴 맥카우, 림보와 인사이드를 통해 비언어적 내러티브의 혁신과 방식을 제안한 디노 패티, 펜티먼트로 역사와 플레이어 선택을 정교하게 엮어낸 케이트 돌러하이드, 호그와트 레거시의 내러티브를 이끈 리스 모블리의 대담이 이어진다. AAA 블록버스터부터 예술적 실험으로 주목받는 인디 작품까지, 각기 다른 창작 환경에서 활동해 온 이들은 각자의 방식으로 플레이어와 감정을 교감하는 서사의 가능성을 탐구해왔다. 이번 세션은 거대한 세계관 구축, 실험적 게임플레이, 역사와 철학을 담아낸 내러티브가 한데 어우러지는 특별한 장이 될 것이다.

전 세계 MMORPG의 새로운 기준을 세운 파이널 판타지 XIV의 요시다 나오키 프로듀서 겸 디렉터와 오다 반리 선임 스토리 디자이너도 이번 G-CON에 이름을 올렸다. 두 사람은 플레이어와 함께 만들어가는 온라인 게임의 서사적 가치와, 전통적 스토리텔링과의 차이에 대해 직접 들려줄 예정이다. 커뮤니티와 세계관이 맞물려 진화하는 MMORPG 서사의 본질을 심도 있게 조명하는 무대가 될 것으로 기대된다.

지스타조직위원회 관계자는 “G-CON 2025는 전 세계 창작자들의 내러티브 경험과 철학을 한자리에 모은 유례없는 무대”라며 “게임이라는 울타리를 넘어 문화 전반에 걸쳐 이야기가 어떻게 작동하는지, 그 힘과 가능성을 체험할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

