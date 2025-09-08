K리그, ‘월드풋볼섭밋 홍콩 2025’에서 해외 사업 전략 발표

사진=한국프로축구연맹 제공

한국프로축구연맹 해외사업팀이 ‘월드풋볼섭밋 홍콩 2025’에서 K리그의 해외 사업 전략과 아시아 시장 진출 계획을 소개했다.

월드풋볼섭밋 홍콩 2025는 전 세계 축구 리그, 협회, 구단과 글로벌 기업 등 축구 관련 다양한 이해관계자들이 참여해 축구 산업 발전과 협업을 논의하는 축구 비즈니스 컨퍼런스다. 지난 3일 홍콩 아시아월드엑스포에서 개최됐다.

이번 행사에는 리오 퍼디난드, 하비에르 사네티, 카를로스 푸욜 등 세계적인 축구 레전드와 피에를루이지 콜리나 국제축구연맹(FIFA) 심판위원장 등 축구계 주요 인사들이 참석했다. 다양한 주제에 대해 심도 있는 토론을 펼쳤다.

연맹에서는 해외사업팀 김민주 팀장이 ‘성장하는 아시아 축구 네트워크를 연결하는 글로벌 파트너십 전략’을 주제로 한 토론에서 패널로 나섰다. 김 팀장은 K리그 해외 사업 현황과 주요 성과를 공유했다. 이후 동아시아 및 동남아시아를 중심으로 한 중장기 현지화 전략과 K리그가 아시아 축구 시장에서 추구하는 방향성과 목표를 소개했다.

한편 연맹은 올해 사무국 내 해외사업팀을 신설하며 본격적인 해외 시장 확대에 나섰다. 해외사업팀은 해외 중계권 및 스폰서십 사업, 해외 리그와 협업, 해외 전용 온·오프라인 마케팅 활동 등 새로운 사업 발굴을 통해 해외 시장에서의 K리그 위상 강화를 위해 적극적으로 활동하고 있다.

연맹은 “이번 행사를 비롯해 앞으로도 국제 컨퍼런스와 주요 산업 행사에 지속적으로 참여해 K리그의 브랜드 가치와 글로벌 입지를 강화할 계획”이라고 전했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

