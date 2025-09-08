서인영, 이혼 후 첫 근황 공개…“유튜브 함 가까?”

가수 서인영이 근황을 전하며 화제를 모았다. 사진 = 서인영 SNS 계정

서인영은 8일 자신의 SNS “어떻게? 유투브 함 가까?!”라는 짧은 글과 함께 한 장의 셀카를 게재했다.

공개된 사진 속 그는 선글라스를 착용한 채 무표정으로 카메라를 응시하고 있으며, 반소매 셔츠와 짧은 헤어스타일로 심플하면서도 트렌디한 분위기를 자아냈다. 세련된 비주얼로 오랜만의 근황을 전한 그는 유튜브 채널 개설을 암시하며 팬들의 관심을 끌었다.

한편, 서인영은 2023년 2월 서울 남산의 한 고급 호텔에서 비연예인 사업가와 결혼식을 올리며 화제를 모았다. 두 사람은 교제 5개월 만에 초고속 결혼을 선택했지만, 같은 해 9월 결혼 7개월 만에 파경 소식이 전해지며 대중의 충격을 안겼다.

당시 이혼 사유를 두고 ‘아내 서인영에게 귀책사유가 있다’는 주장과 ‘남편의 잘못으로 서인영이 소송을 제기했다’는 보도가 엇갈리며 혼란을 불러왔다. 결국 서인영은 지난해 11월 합의 이혼에 이르렀다.

