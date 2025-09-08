크래프톤, 베터그라운드 하이스쿨 성료…“청소년 역량 개발 지원”

베터그라운드 하이스쿨 수료식. 크래프톤 제공

크래프톤이 청소년·청년의 게임 산업 진출을 돕기 위한 사회공헌 사업을 지속 이어가고 있다.

크래프톤은 지난 5일 고등학생 대상 재능기부 프로그램 ‘베터그라운드 하이스쿨(BETTER GROUND High School)’ 수료식을 열고 활동을 성공적으로 마쳤다고 8일 밝혔다.

베터그라운드 하이스쿨은 2023년 시작한 교육 사회공헌 사업으로, 게임 분야로 진로 설계를 희망하는 학생들이 직접 게임을 개발하며 필요한 교육을 크래프톤 구성원의 재능기부로 지원하는 방식이다. 기획, 프로그래밍, 아트 등 다양한 직군의 현직자가 참여해 직무에 대한 이해도를 높이고 팀 활동을 통해 문제해결 및 협업 역량을 길러준다.

특히 사업은 올해부터 인도와 인도네시아, 말레이시아 등에서 운영되며 글로벌 확장 중이다. 참가 대상 역시 기존 고등학생에서 대학생으로 넓혀 국내 대학교에서 운영 중인 게임 동아리를 선발해 지원한다. 참가자의 수요에 맞춰 고등학생의 진로 탐색을 돕는 베터그라운드 하이스쿨, 대학생에게 게임 제작 경험과 실질적 역량 개발 기회를 제공하는 베터그라운드 유니버시티로 프로그램도 세분화했다. 연간 약 600명의 청소년 및 청년을 지원하는 규모다.

올해 3회째를 맞은 베터그라운드 하이스쿨은 일반고를 포함해 마이스터고, 특성화고에 재학 중인 고등학생 290명이 지원했으며 개발 기획서를 심사해 54명(12개 팀)을 선정했다. 인도, 인도네시아, 말레이시아에서는 330여 명의 지원자 중 84명(21개 팀)이 선발됐다. 이후 크래프톤은 4월부터 5개월간, 총 33개 팀이 게임을 개발할 수 있도록 현직자 23명의 멘토링을 제공하는 등 참가자 활동을 지원했다.

지난 5일 서울 성동구 성수동에 위치한 헤이그라운드에서 열린 수료식은 국내외 우수 참가자로 선정된 65명의 학생과 크래프톤 관계자 등 총 80여 명이 참석한 가운데 진행됐다.

이날 수료식에서는 참가자들이 직접 개발한 게임을 시연하며 경험을 공유했다. 또한 참가자 소감 발표와 함께 멘토링에 참여한 현직자에게 감사패를 전달하는 순서도 마련돼 그동안의 노력에 대해 서로 격려하며 수료의 기쁨을 함께 나눴다.

크래프톤 관계자는 “인재 양성을 통해 게임 산업에 기여하는 것을 목표로 베터그라운드를 적극적으로 운영해, 더욱 많은 청소년과 청년들이 우수한 역량을 발휘할 수 있도록 진정성 있는 지원을 펼쳐 나가겠다”고 말했다.

베터그라운드 유니버시티는 국내 5개 게임 제작 동아리의 대학생 529명을 대상으로 5월부터 멘토링을 제공하고 있으며, 오는 11월 최종 성과 공유회를 가질 예정이다.

