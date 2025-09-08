축구토토 승무패 57회차, 1등 1건 적중… 적중금은 4억4000만원

스포츠토토코리아 제공

서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜가 공식 인터넷 발매 사이트 ‘베트맨’을 통해 지난 6일부터 8일까지 진행된 국내 프로축구(K리그) 및 국가대표 A매치 친선경기를 대상으로 실시한 축구토토 승무패 57회차의 적중결과를 8일 발표했다.

이번 57회차에서는 단 한 건의 1등 적중만 나왔다. 해당 건은 14경기 결과를 모두 적중해 1등 4억4017만1000원의 적중금을 거머쥐게 됐다.

2등 적중은 25건이 발생했다. 개별 적중금은 704만2740원으로 집계됐다. 3등은 402건(21만9000원), 4등은 3448건(5만1070원)이었다. 이를 모두 합산한 적중 건수와 금액은 총 3876건과 8억8036만6860원이었다.

한국, 미국에 2-0 완승...멕시코-일본, 아일랜드-헝가리 무승부

축구토토 승무패 57회차에서 선정된 14경기의 결과는 승(홈팀 승) 5경기, 무(무승부) 3경기, 패(원정팀 승) 6경기로 나타났다.

K리그에서는 성남FC가 안산그리너스를 4-0으로 대파했다. 부천FC도 인천유나이티드를 상대로 1-0 승리를 거뒀다. 반면, 전남드래곤즈와 충북청주 등은 서울이랜드와, 경남FC를 만나 각각 1-2와 0-1로 패했다. 김포FC는 천안시티에 1-3으로 무너졌다. 화성FC와 충남아산은 1-1로 승부를 가리지 못했다.

국가대표 평가전에서도 주목할 만한 결과가 나왔다. 대한민국은 손흥민(LAFC) 선제골에 힘입어 미국을 상대로 원정경기에서 2-0 완승을 거두며 기세를 올렸다. 멕시코-일본전은 0-0, 아일랜드-헝가리는 2-2로 마무리됐다. 조지아는 불가리아를 3-0으로 완파했고, 튀르키예는 스페인에 0-6으로 대패했다.

폴란드-핀란드(3-1), 룩셈부르크-슬로바키아(0-1)전까지 포함된 이번 회차는 무승부와 이변의 결과로 인해 승부 예측의 난이도가 올라갔다는 평이다.

다음 회차인 축구토토 승무패 58회차는 8일 오전 8시에 발매를 시작해 9일 오후 11시까지 전국 스포츠토토 판매점과 공식 인터넷 발매 사이트 베트맨을 통해 구매할 수 있다.

축구토토 승무패 58회차는 국가대표팀 친전 경기들이 대상경기로 포함됐다. 프랑스-아이슬란드(5경기), 세르비아-잉글랜드(6경기), 헝가리-포르투갈(8경기), 에콰도르-아르헨티나(9경기), 미국-일본(10경기), 멕시코-한국(14경기)전 등이 예정돼 있다.

한국스포츠레저 관계자는 “이번 회차에서는 단 한 건의 1등이 적중금을 모두 독차지 했다”라며 “다음 회차에는 국가대표팀 친선 경기가 다수 포함돼 있어 많은 스포츠팬들의 참여 열기가 더욱 뜨거울 것으로 기대한다”고 전했다.

축구토토 승무패 57회차 적중결과와 58회차 대상경기 정보는 베트맨과 토토가이드 페이지 등을 통해 확인할 수 있다. 구매자는 ‘체육진흥투표권 적중 결과 조회용 QR코드 서비스’를 통해 실시간 적중 여부를 간편하게 확인할 수 있다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

