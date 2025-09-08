에소코핏, EMS 기기 린웨이브 및 특허받은 트레이닝 슈트 출시

헬스케어 전문 브랜드 에소코핏(essocofit)이 혁신적인 EMS 트레이닝 기기 ‘린웨이브(LEANWAVE)’와 국내 최초 18채널 EMS 트레이닝 슈트를 공식 출시하며 헬스케어 시장에 본격 진출한다고 8일 밝혔다.

이번에 선보인 에소코핏의 EMS 트레이닝 슈트는 어깨부터 종아리까지 전신을 아우르는 '올인원(ALL-in-One)' 설계가 특징이다. 이를 통해 주요 근육 부위에 정밀하고 균형 있는 자극을 전달할 수 있으며, 국내 특허를 획득해 기술력을 인정받았다.

함께 출시된 '린웨이브' 기계는 기존 EMS 장비 대비 한층 정밀하고 안정적인 중저주파 전기 자극을 구현한다. 이는 트레이닝 효율성과 사용자 안전성을 동시에 향상시켜, 짧은 시간 내에도 효과적인 운동 경험을 제공하는 데 기여한다.

EMS 트레이닝은 전기 자극을 통해 근육 수축을 유도하는 방식으로, 제한된 시간 안에 고효율적인 운동 효과를 얻을 수 있어 현대인에게 최적화된 헬스케어 솔루션으로 평가받고 있다. 특히, 근육 회복 및 기능 향상이 필요한 재활 환자의 치료 보조 수단으로도 폭넓게 활용되고 있다.

에소코핏 관계자는 “이번 EMS 슈트와 린웨이브 시스템은 짧은 시간 안에 효과적인 운동 결과를 원하는 현대인의 니즈를 충족시키는 강력한 대안이 될 것"이라며, “앞으로도 지속적인 기술 개발과 품질 개선을 통해 헬스케어 시장의 새로운 기준을 제시해 나가겠다”고 전했다.

한편, 에소코핏은 이번 신제품 출시를 기점으로 미국, 베트남, 중국, 말레이시아 등 주요 국가로 수출을 확대하며 글로벌 시장 진출을 가속화할 예정이다. 이를 통해 EMS 기반 스마트 피트니스 솔루션 분야에서 새로운 트렌드를 주도할 것으로 기대된다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]