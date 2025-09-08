엑소의 시계가 다시 움직인다

기막힌 세계관의 조화다. 개기월식에 맞춰 그룹 엑소(EXO)의 시계가 다시 움직이기 시작했다.

오늘(8일) 오전 1시 26분경 엑소 공식 SNS 계정을 통해 깜짝 공개된 이미지는 광활한 우주 속 개기월식의 순간을 연상케 하는 형상과 함께 ‘DECEMBER 2025’라는 텍스트가 공개됐다.

해당 이미지에는 2012년 데뷔와 동시에 ‘K팝 세계관 붐’을 일으킨 엑소의 세계관 스토리에 기반한 ‘WHEN WE BECOME TRUE ONE, A NEW WORLD AWAKENS’(진정한 하나가 되는 날, 새로운 세계가 열린다)라는 의미심장한 문구도 포함되어 전 세계 팬들의 궁금증을 증폭시켰다.

엑소는 현재 각자 소속사를 달리 해 개인 활동을 펼치고 있다. 대체 복무 중인 멤버 세훈이 복귀하는 대로 그룹으로서 활발한 활동을 펼치고 팬들과 다방면으로 만날 계획이다.

