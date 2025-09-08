‘철통보안’ 결혼식 올린 김종국, 아내 정체 직접 밝힌다

사진= 5일 서울 모처에서 비공개로 결혼한 김종국이 아내에 대해 언급하고 있는 장면. SBS ‘미운 우리 새끼’ 방송 화면 캡처

가수 김종국이 그동안 비밀로 감춰왔던 아내와의 이야기를 SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’에서 처음으로 공개한다.

7일 방송된 ‘미우새’ 마지막에는 김종국의 결혼에 관한 예고편이 공개됐다.

이종격투기 선수 출신 김동현은 “형님도 아내와 운동 때문에 다툴 일은 있을 것”이라고 예측했고, 김종국도 “그게 유일하게 싸우는 이유”라며 동의했다. 김희철은 김종국 아내에 대해 “LA 출신 화장품 사업가라는 소문이 돌고 있다. 그런데 아무도 형수님을 본 적이 없다”고 전했다.

이와 관련해 김종국은 “내가 직접 이야기할 것”이라며 그간 소문으로 떠돌던 LA 출신이라는 이야기에 대해 직접 입을 열 예정이라고 밝혔다.

사진= 5일 서울 모처에서 비공개로 결혼한 김종국이 아내에 대해 언급하고 있는 장면. SBS ‘미운 우리 새끼’ 방송 화면 캡처

앞서 온라인상에는 김종국 아내가 ‘LA 출신 화장품 회사 CEO’ 혹은 ‘20세 연하의 유명 영어 강사의 딸’이라는 추측이 무성했다.

한편, 김종국은 5일 비공개 결혼식을 치렀으며 사회는 절친인 국민 MC 유재석이 맡았다. 앞서 김종국은 4월 서울 강남구 논현의 전용면적 243㎡ 타입 고급 빌라를 62억원에 매입했다. 근저당권이 설정돼 있지 않아 62억원 전액 현금 매입한 것으로 화제를 모은 바 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]