코르티스, 오늘(8일) 데뷔 앨범 발매…‘GO!’ MV는 벌써 천만뷰

신인 그룹 코르티스(CORTIS)가 데뷔 앨범 발매를 앞두고 ‘더블 흥행’에 시동을 걸었다.

코르티스의 데뷔 앨범 인트로곡 ‘GO!’의 뮤직비디오가 공개 27일 만인 7일 오후 8시 50분경 유튜브 조회 수 1000만 회를 돌파했다. 아직 음원이 정식 발표되지 않은 상태에서 거둔 성적이다.

‘GO!’의 뮤직비디오는 곡 전반에 묻어있는 힙합(Hip hop)의 자유로운 분위기와 독창적인 영상미가 어우러진다. 세차 기계의 물줄기를 맞으며 더위를 식히거나 360도 카메라를 입에 물고 달리는 등 10대가 뛰노는 장면을 ‘있는 그대로’ 담았다. 멤버 전원이 곡과 안무 제작에 참여했고 뮤직비디오의 공동 연출가로 이름을 올렸다. 이로써 코르티스는 음악은 물론 영상 제작까지 아우르는 ‘영 크리에이터 크루’의 정체성을 보여둔다.

‘GO!’의 인기는 멤버들이 창작에 참여한 퍼포먼스에 기반한다. 앞으로 전진하는 듯한 안무가 큰 호응을 얻었고 이를 따라하는 챌린지가 각종 플랫폼에서 빠르게 확산되고 있다. 글로벌 숏폼 동영상 플랫폼 틱톡(TikTok)에서 이 곡의 음원을 사용한 영상은 8일 정오 기준 약 5만 7100건에 달한다.

유명인들의 챌린지 참여도 이어졌다. 방탄소년단 제이홉, 앤팀 니콜라스와 마키, 캣츠아이 라라와 윤채, 댄서 바다 등이 동참했다. 또한 방탄소년단 정국이 라이브 방송에서 ‘GO!’를 직접 가창하고 춤을 따라춰 화제를 모았다.

한편 코르티스는 하이브(의장 방시혁) 뮤직그룹의 레이블 빅히트 뮤직이 6년 만에 론칭한 신인 그룹이다. 이들은 8일 오후 6시 데뷔 앨범 ‘COLOR OUTSIDE THE LINES’를 정식 발매한다. 지난달 18일 음원으로 발표된 타이틀곡 ‘What You Want’는 세계 최대 음악 스트리밍 플랫폼 스포티파이의 ‘데일리 바이럴 송 글로벌’ (9월 1~4일 자)에서 나흘 연속 1위에 올랐다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]