[대세는 스포츠 예능] “스포츠 중계서 볼 수 없는 이면의 이야기 담아내야”

사진은 쿠팡플레이 '슈팅스타' 시즌2의 한 장면.

스포츠 예능은 단순한 일시적 유행을 넘어 하나의 확고한 장르로 자리 잡았다. 단순한 오락을 넘어 스포츠 산업 활성화와 종목 저변 확대에도 기여한다는 평가가 나오지만 동시에 과열된 경쟁 구도나 판정 논란 같은 부작용도 나온다. 예능적 요소는 가미하되 리얼리티를 최대한 살리는 것이 앞으로 스포츠 예능이 풀어야 할 중요한 과제 중 하나다.

정덕현 대중문화평론가는 8일 “스포츠가 갖고 있는 리얼리티의 힘이 크다”고 스포츠 예능의 흥행 비결을 짚었다. 이어 “과거엔 캐릭터 쇼와 같은 예능이 많았다면 최근에는 연애 등 리얼리티 장르가 대세가 됐다”며 “스포츠는 그 자체로 의외성이 있고 각본 없는 드라마가 만들어지기 때문에 스포츠 중계에서는 볼 수 없었던 이면의 이야기까지 담는다면 예능적으로 훨씬 재밌을 수 있다”고 스포츠 예능이 방송가 트렌드로 자리잡게 된 요인을 밝혔다.

다만 예능의 특성상 재미와 긴장감을 극대화하다 보면 판정 논란이나 과도한 경쟁 연출 등의 문제가 지적되곤 한다. 최근 SBS 축구 예능 ‘골 때리는 그녀들’은 결승전 경기와 관련해 편파 판정 및 조작 의혹에 휘말리며 문화체육관광부의 조사 대상에 올랐다.

FC구척장신이 FC원더우먼을 꺾고 첫 우승을 차지했지만 상대 팀 에이스 마시마 유를 상대로 한 구척장신 선수들의 반복된 거친 반칙이 제대로 제재되지 않았다는 점에서 편파 판정 논란이 제기됐다. 공개된 경기 기록지에 따르면 오히려 FC원더우먼의 마시마 유가 경고를 받았지만 해당 장면은 본방송과 유튜브 풀영상에서도 나오지 않아 편집 조작 의혹까지 더해졌다.

정 평론가는 “제작진이 할 수 있는 예능적인 선이 있고, 스포츠의 영역이 있는 건데 그 선을 넘어가면 안 된다”고 강조했다. 축구 예능 ‘슈팅스타’(쿠팡플레이)의 경우 경기 시작 전 1시간 30여분 동안은 제작진이 절대 선수들을 터치하지 않는다. 경기 직전 선수들의 루틴이 있기 때문에 조금이라도 개입했다가 경기에 영향을 미칠 수도 있기 때문이다. 정 평론가는 “스포츠의 영역을 건드리지 않는 게 가장 핵심적으로 지켜야 할 선이다. 다만 경기장 바깥에서 일어나는 것들에 대해선 예능적인 포인트가 가능할 것”이라고 덧붙였다.

그러나 스포츠 예능은 다른 예능 프로그램과 마찬가지로 시청률 등 항상 과도한 방송가 경쟁에 놓여 있기 때문에 언제나 자극적인 연출 유혹을 받는다. 정 평론가는 “리얼리티는 대본으로 만들 수 있는 게 아니기 때문에 스포츠는 디테일한 장치가 더 많이 필요하다. 예를 들어 선수마다 마이크를 달게 하고 카메라를 더욱 근접해서 찍는다면 더욱 다양한 스토리로 만들 수 있다. 없는 것을 창조하거나 억지로 시키는 게 아니라 자연스럽게 리얼리티로서 접근을 하는 것”이라고 조언했다.

리얼리티를 극한으로 추구하되 예능적 요소는 경기장 밖에서 더하는 게 중요하다고 밝힌 정 평론가는 “스포츠 예능은 궁극적으로 스포츠와 맞닿아 있다. 스포츠 중계는 찍기만 하고 개입하지 않는다. 팬덤의 욕구는 크지만 그걸 다 채워주진 못한다. 팬들은 더 디테일한 이야기를 듣고 싶고 좋아하는 선수의 비하인드나 경기장에서는 보이지 않는 것들을 보고 싶은 욕망이 있다”며 “예능은 그런 욕망을 채워줄 수 있는 스토리텔링을 집어넣는 게 중요하다”고 말했다.

아울러 “스포츠 중계와 연동해서 나아가야 한다. 스포츠 중계가 라이브로 있는 그대로의 장면을 보여준다면 스포츠 예능은 똑같은 경기를 갖고도 다를 수 있다는 이야기를 담아주면 스포츠를 훨씬 다양하게 즐길 수 있을 것”이라며 “사실 예능이지만 스포츠를 더 즐길 수 있는 방향으로 나아가야 한다”고 스포츠 예능이 추구해야 할 방향성을 강조했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]