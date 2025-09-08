[대세는 스포츠 예능] ‘메인MC’ 안정환·서장훈, ‘대세’ 추성훈…스포테이너 전성시대

예능계에 스포테이너 전성시대가 펼쳐지고 있다. 운동선수 출신 방송인은 경기장에서 보여주던 카리스마와 재치를 카메라 앞에서도 빛내며 방송가의 중심으로 자리 잡았다.

한 시대를 풍미한 스포츠 스타가 은퇴 후 예능 무대에 모습을 드러내며 어엿한 방송인으로 자리매김하는 것은 이제 더 이상 어색하지 않다. 운동장에서 굵은 땀방울을 흘리던 선수들은 하나둘 방송국 스튜디오로 무대를 옮겨 유쾌한 입담과 인간미로 대중을 사로잡고 있다.

스포츠 선수 출신이 예능계 중심으로 자리 잡은 경우는 과거부터 존재했다. 대표적으로 씨름 천하장사 출신의 강호동은 은퇴 후 예능계로 전격 진출해 국민 MC로 우뚝 섰다. 강호동은 예능인 최초로 백상예술대상 TV 부문 대상 수상, 지상파 3사 연예대상 석권 등으로 입지를 다졌고 수많은 후배 운동선수의 방송 진출 길을 터줬다.

◆게스트로만? 예능 메인 MC 우뚝

안정환. 사진=KBS

이후 스포테이너 전성시대가 열리면서 운동선수 출신 방송인이 하나둘 예능계 중심으로 자리 잡고 있다. 단순한 예능 게스트를 넘어 이제는 어엿한 MC 자리까지 꿰찼다. 2002년 월드컵 4강 신화의 주역 안정환은 2014년 ‘아빠! 어디가?’ 시즌2(MBC)를 시작으로 본격적 스포테이너 활동을 펼쳤다. 이후 ‘뭉쳐야 찬다’·‘안싸우면 다행이야’ 등 다양한 예능에 고정 출연하며 예능인으로서 입지를 굳혔다. ‘뭉쳐야 찬다’에서는 축구 해설과 예능을 넘나드는 활동으로 큰 인기를 누렸다.

안정환이 예능인으로서 자리 잡은 배경에는 운동선수 출신이지만 재치 있는 입담과 안정적인 진행 능력 덕분이다. ‘냉장고를 부탁해’와 ‘편애중계’ 등에서 메인 MC로 발탁된 이유이기도 하다. 축구 예능뿐 아니라 다양한 분야의 방송에서 호감형 MC로 활약하고 있는 안정환은 2022년 MBC 방송연예대상 올해의 예능인상, 2024년 브랜드 고객충성도 대상 스포테이너 등을 수상하며 업계에서도 인정받는 입지를 구축하고 있다.

서장훈. 사진=뉴시스

서장훈은 2013년 농구 선수 은퇴 후 본격적으로 방송 활동을 시작했다. 초기에는 ‘무한도전’·‘라디오스타’(MBC) 등 유명 예능에 게스트로 출연하며 입담을 뽐냈지만 처음부터 방송인으로서 제2의 인생을 마음먹은 것은 아니었다. 그러다 고정 출연한 ‘아는 형님’(JTBC)이 자리 잡으면서 서장훈 또한 예능인으로 완벽하게 전향했다.

그의 진가는 관찰 프로그램에서 더욱 빛을 발했다. ‘연애의 참견’·‘무엇이든 물어보살’(KBS Joy), ‘미운 우리 새끼’·‘동상이몽2’(SBS), ‘이혼숙려캠프’(JTBC) 등 출연하는 예능마다 특유의 촌철살인 입담으로 화제성을 모았다. 무엇보다 서장훈의 방송 출연 프로그램 대부분은 장수 예능이다. 250회 이상 출연 프로그램이 5개가 넘는 진기록을 갖고 있는 서장훈은 꾸준함과 인기를 모두 잡은 몇 안 되는 방송인으로 거듭났다.

◆출연하면 화제성·웃음 보장…방송가 대세

추성훈. 사진=뉴시스

전 유도선수이자 이종격투기 선수 추성훈은 현재 방송가에서 가장 뜨거운 인물이다. 2013년 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’(KBS2)에서 사랑이 아빠로 대중의 큰 사랑을 받은 추성훈은 ‘피지컬100’(넷플릭스) 등 꾸준히 예능 프로그램에 출연하며 강한 인상과 대비되는 반전 예능감으로 활약했다.

그러다 지난해 오픈한 유튜브 채널이 큰 성공을 거두면서 예능 치트키로 떠올랐다. 유튜브 채널은 개설 3개월 만에 구독자 100만명을 돌파하는 등 큰 인기를 모았다. 집 공개와 더불어 먹방, 운동 브이로그 등 일상적인 콘텐츠가 수백만 조회 수를 기록하며 큰 관심을 모았다. 소탈한 성격과 허당스러운 매력 덕분에 ‘아조씨’라는 별명까지 얻은 추성훈은 예능계 블루칩으로 떠오르면서 인기를 만끽하고 있다.

김동현. 사진=뉴시스

격투기 선수 출신 김동현도 방송가 대세로 자리 잡았다. 한국 최초의 UFC 선수 출신 김동현은 예능 출연 초기만 해도 운동선수 캐릭터를 중심으로 한 강인함이 강조됐지만 점차 전문 예능인 못지않은 방송 감각을 인정받았다. ‘피지컬100’·‘골 때리는 그녀들’·‘뭉쳐야 찬다’ 등 운동 예능뿐 아니라 ‘라디오스타’ 등 토크 예능에서도 존재감을 뽐냈다. ‘대탈출’·‘놀라운 토요일’ 원년 멤버로서 특유의 허당 캐릭터로 프로그램을 성공적으로 안착시킨 김동현은 현재도 ‘핸썸가이즈’·‘무쇠소녀단’ 등에 고정 출연하며 활약 중이다.

김연경. 사진=뉴시스

배구 여제 김연경은 최근 가장 활약이 두드러지는 신흥 스포테이너로 꼽힌다. 한국 배구를 대표하는 레전드 김연경은 현역 선수 시절부터 ‘무한도전’·‘런닝맨’·‘나 혼자 산다’ 등 여러 인기 예능에 얼굴을 비치고 유튜브 채널을 개설하는 등 대중과 친근하게 소통했다. 경기 내외에서 보여준 카리스마와 팀 리더십이 방송에서도 매력 포인트가 됐다.

2024-2025 시즌을 끝으로 현역 선수 생활을 마무리한 뒤에는 스포테이너 입지를 더욱 굳혀가고 있다. 자신의 이름을 내걸고 배구팀 감독에 도전하는 새 예능 ‘신인감독 김연경’(MBC)이 이달 중 첫 방송을 앞두고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

