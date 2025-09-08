“블랙핑크 멤버들, 나 상 탔어요” 로제, MTV VMA서 수상 소감 화제

사진= 블랙핑크의 로제가 7일(현지 시간) '2025 MTV 비디오 뮤직 어워즈'(MTV VMA)에서 아파트(APT.)로 '올해의 노래' 상을 받아 수상 소감을 전하고 있다. 뉴시스 제공

그룹 블랙핑크의 로제가 세계적인 음악 시상식에서 주요 부문을 수상하며 또 한 번 K팝 역사에 의미 있는 발자취를 남겼다.

로제는 7일(현지시간) 미국 뉴욕 UBS 아레나에서 열린 2025 MTV 비디오 뮤직 어워즈(MTV VMA)에서 브루노 마스와의 듀엣곡 ‘아파트(APT.)’로 ‘송 오브 더 이어(Song of the Year)’ 트로피를 들어 올렸다. 이 부문에서 K팝 아티스트가 수상한 것은 이번이 처음이다.

로제는 금색 드레스를 입고 무대에 올라 “믿기지 않는다”며 “가장 먼저 저를 믿어주고 도와준 브루노 (마스)에게 정말 감사하다. 그간의 노력을 보상받는 순간이기에 기쁘게 이 상을 받는다”라며 수상 소감을 전했다.

이어 로제는 한국어로 “테디 오빠, 저 상 탔어요. 블랙핑크 멤버들, 저 상 탔어요. 늘 고맙고 사랑합니다”라고 덧붙이며, 프로듀서와 멤버들을 향한 애정을 드러냈다.

사진= 블랙핑크의 로제가 7일(현지 시간) '2025 MTV 비디오 뮤직 어워즈'(MTV VMA)에서 아파트(APT.)로 '올해의 노래' 상을 받아 수상 소감을 전하고 있다. 뉴시스 제공

올해 MTV VMA에서 총 8개 부문에 이름을 올린 로제는 ‘비디오 오브 더 이어’, ‘베스트 팝’ 등에서 추가 수상 가능성을 열어두고 있다.

한편, 같은 블랙핑크 멤버인 리사 역시 시상식에서 존재감을 발휘했다. 리사는 도자 캣, 레이와 함께한 ‘본 어게인(Born Again)’으로 ‘베스트 K팝(Best K-pop)’ 부문에서 수상하며 2년 연속 트로피를 거머쥐었다. 이번 수상은 리사의 통산 세 번째 ‘베스트 K팝’ 수상 기록이기도 하다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]