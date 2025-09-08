로제 ‘아파트’, ‘MTV VMAs’ 올해의 노래 선정 “그동안의 노력 보상 받아”

2025 MTV VMA 방송화면 캡처

가수 로제가 ‘MTV VMAs’의 트로피를 거머쥐었다.

로제가 지난 7일(현지 시간) 미국 뉴욕 UBS 아레나에서 개최된 '2025 MTV 비디오 뮤직 어워즈'(이하 '2025 VMA')에 참석, 올해의 노래 부문에서 수상하는 영예를 안았다.

이로써 로제는 미국 4대 대중음악 시상식 중 하나로 꼽히는 '2025 VMA' 대상격인 올해의 노래 부문을 K팝 아티스트 최초로 수상했으며, 마찬가지로 대상격인 올해의 비디오를 포함해 총 8개 부문에 노미네이트되며 전 세계적 파급력을 실감케 했다.

영광의 트로피를 들어 올린 로제는 "그동안의 노력을 보상받는 순간 같다. 열여섯의 제 자신에게 부끄럽지 않은 사람이 되고 싶다고 생각했고 12년 후, 열여섯의 저에게 이 상을 돌릴 수 있게 되었다"고 수상 소감을 남겼다. 또한 "나의 가족들, TEDDY(테디) 프로듀서님, (협업한) 브루노 마스, 그리고 우리 블랙핑크 멤버들 늘 고맙고 사랑한다"며 진심을 전했다.

'APT.'는 지난해 10월 발표된 로제와 브루노 마스의 듀엣 곡으로, 공개와 동시에 전 세계적 신드롬을 일으키며 국내외 차트에서 각종 기록을 경신한 바 있다. 또한, 이번 '2025 VMA' 올해의 노래 수상을 통해 K팝 시장을 넘어 미국 팝 시장에서도 정상에 등극하는 쾌거를 이뤄냈다.

한편 로제는 지난 7월 5일과 6일 고양종합운동장 주경기장에서 포문을 연 블랙핑크 단독 콘서트 'DEADLINE'으로 월드 투어 일정을 소화 중이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

