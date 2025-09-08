[한강로 컷]가을햇빛을 피하는 방법

서울 낮 최고 기온 30도를 예보한 8일 오후 서울 종로구 새문안로에서 시민들이 양산을 쓰고 이동을 하고 있다.

양산은 체감 온도를 3-7℃ 낮춰주는 온열질환 예방을 위한 도구로 점점 많은 시민들이 사용하고 있다.

사진=김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com

김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com

