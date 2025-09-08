[내야외야] 두산, 16일 ‘김재환 밥캣허슬두데이’ 진행

사진=두산 베어스 제공

프로야구 두산이 오는 16일 서울 잠실야구장에서 열리는 키움과의 정규리그 맞대결에서 ‘김재환 밥캣허슬두데이’ 행사를 진행한다.

김재환 밥캣허슬두데이를 맞아 당일 레드 지정석 101, 102, 103, 201, 202블록을 ‘밥캣허슬두데이 A, B존’으로 운영한다. 해당 좌석 입장권 소지자에게는 ‘김재환 쿠션’을 증정한다.

2025 베어스클럽 회원은 9일 오전 10시부터 밥캣허슬두데이 A존(레드석102, 103, 202블록) 예매가 가능하며 오전 11시부터는 일반 예매자들도 밥캣허슬두데이 B존(레드석 101, 201블록) 예매가 가능하다. 이벤트 참여자는 당일 1루 외야 출입문(1-4 게이트) 옆 텐트에서 입장권 제시 후 선물을 수령할 수 있다.

Q&A 작성 이벤트도 실시한다. 경기 전 1루 내야 광장에 설치된 배너에 김재환에게 궁금한 점을 작성하면 추후 두산 구단 공식 유튜브 ‘BearsTV’를 통해 답변 영상을 공개한다.

또한 김재환 문자 퀴즈, 클리닝타임 특별 이벤트도 진행한다. 특별 이벤트 우승자와 문자 이벤트 선정 1팀에게는 김재환 굿즈를 증정한다.

아울러 김재환 밥캣허슬두데이 특별 팬서비스로 두타 5만원 상품권, 아임비타 구미 + 이뮨샷 7개입 세트, 메디필 엑스트라 슈퍼9플러스 블랙헤드 포어 케어 세트, 김재환 사인볼(이상 3명), 메가박스 2인 영화예매권(5명), 몽베스트 위드더블랜딩하우스 세트(6명)등 경품을 증정한다.

자세한 내용은 두산 구단 공식 홈페이지와 사회관계망서비스(SNS) 채널을 통해 확인할 수 있다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

