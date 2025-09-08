롯데, 13일 SSG전서 故 최동원 14주기 ‘메모리얼데이’ 연다

사진=롯데 자이언츠 제공

프로야구 롯데는 오는 13일 부산 사직 야구장에서 열리는 SSG와의 정규리그 홈경기에서 ‘무쇠팔’ 故 최동원의 14주기 추모행사를 진행한다.

이날 행사는 경기 전 최동원 동상 앞에서의 헌화식을 시작으로, 장내 추모영상 상영과 함께 선수단과 관중이 함께 고인을 기리는 시간을 마련한다. 또한 메모리얼데이를 기념해 레전드 팬사인회도 열린다. 이번 팬사인회에는 염종석 동의과학대 야구부 감독과 한문연 동의과학대 야구부 코치가 참석한다.

애국가는 최동원 유소년야구단 소속 초등학생 23명이 제창하며, 시구와 시타는 故 최동원의 모교인 경남고 야구부의 3학년 투수 장찬희와 내야수이자 주장인 유진준이 맡는다. 두 선수는 올해 대통령배와 봉황대기 전국 고교야구 대회에서 우승을 차지한 경남고의 주축 선수다.

롯데 선수단은 메모리얼데이를 맞아 추모 패치를 부착하고 경기에 나설 예정이다.

한편 이번 시리즈 입장권 예매는 5일 금요일 오후 2시부터 가능하며, 자세한 정보는 구단 공식 홈페이지와 앱, 사회관계망서비스(SNS)를 통해 확인할 수 있다.

