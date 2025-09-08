NCT WISH, 미니 3집 ‘COLOR’ 초동 139만 5천 장 돌파

NCT WISH(엔시티 위시, 에스엠엔터테인먼트 소속)가 세 번째 미니앨범 ‘COLOR’(컬러)로 또 한 번 커리어 하이를 달성했다.

9월 1일 발매된 NCT WISH 세 번째 미니앨범 ‘COLOR’는 국내 음반 집계 사이트 한터차트 기준 초동(발매 후 첫 일주일 판매량) 1,395,217장의 판매고를 올리며 자체 최고 수치를 기록, ‘원톱 대세’다운 폭발적인 성장세를 다시 한번 입증했다.

특히 NCT WISH는 지난 4월 두 번째 미니앨범 ‘poppop’(팝팝)으로 108만 7천 장의 초동 기록을 세운 데 이어, 이번 앨범으로는 139만 5천 장이 넘는 수치를 기록하며 ‘2연속 밀리언셀러’에 등극하는 기쁨을 누렸다.

또한 NCT WISH는 지난 6일 중국 최대 음악 플랫폼 QQ뮤직에서 팬들과 채팅 이벤트를 진행하고 53만 건 이상의 댓글을 기록, 지난 4월 50만 건으로 자신들이 세운 K팝 최고 기록을 또 한 번 경신하며 현지에서의 뜨거운 인기를 실감케 했다.

이번 앨범은 국내 주요 음반 차트 1위를 기록했으며, 타이틀곡 ‘COLOR’ 역시 멜론 HOT100(발매 30일 이내) 차트 1위, 중국 QQ뮤직 급상승 차트 1위를 비롯해 수록곡 전곡이 TOP10에 랭크된 바 있다.

한편, NCT WISH 세 번째 미니앨범 ‘COLOR’는 동명의 타이틀곡 ‘COLOR’를 포함한 총 7곡으로 구성되어 있으며, NCT WISH의 한층 성장한 음악 색깔을 만날 수 있어 많은 사랑을 받고 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

