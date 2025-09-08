이대원X오브리 카라안, 듀엣곡 ‘욕심쟁이’ 아이튠즈 필리핀 차트 4위 진입

가수 겸 배우 이대원과 필리핀 인기 아티스트 오브리 카라안의 듀엣곡이 발매 직후부터 뜨거운 관심을 모으며 글로벌 저력을 증명했다.

이대원과 오브리 카라안(Aubrey Caraan)의 듀엣곡 ‘욕심쟁이(Selfish Guy)’ 지난 5일 발매됐다.

발매 직후 아이튠즈 필리핀 탑 100 차트 4위에 진입하는 쾌거를 이루며 글로벌 영향력을 증명했다. 현재도 상위권을 유지하며 현지 리스너들의 폭발적인 관심을 끌고 있다.

이번 신곡은 이대원의 깊이 있는 감성과 오브리 카라안의 매혹적인 보컬이 어우러져 한층 짙어진 이별의 감정을 담아낸 것이 특징이다.

두 아티스트는 발매 전 레코딩, 프로필 촬영 비하인드, 앨범 커버, 오디오 티저, 리릭 비디오 등 다양한 사전 콘텐츠를 공개하며 기대감을 고조시켰고, 발매와 동시에 차트 성적으로 그 기대에 부응했다.

이대원과 오브리 카라안은 현재 필리핀 현지에서 라디오 출연, 몰 투어, 방송 활동 등 활발한 프로모션을 이어가고 있다. 현지 팬들의 뜨거운 호응 속에서 앞으로의 흥행 추이 또한 주목된다.

아이돌 그룹 오프로드 멤버로 가요계에 데뷔한 이대원은 '미스터트롯 시즌1'을 통해 이름을 알렸다. 또한 '엔젤스 파이팅 챔피언십'(Angel's Fighting Championship)에서 8전 8승 무패 기록으로 챔피언 타이틀을 보유하는 등 종합격투기(MMA) 선수로서도 두각을 나타냈다.

필리핀 인기 아티스트 오브리 카라안은 음악과 연기 모두에서 활발히 활동하는 멀티 엔터테이너이다. 곡 'How You Feel‘은 필리핀 스포티파이 차트에 이름을 올렸으며, 비바 원(Viva One) 시리즈 'Avenues of the Diamond’에서 주연 사만다 베라 역으로 많은 사랑을 받았다.

