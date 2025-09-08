엑신, 신곡 'RRRUN'으로 존재감 각인 (인기가요)

걸그룹 엑신(X:IN)이 자유롭고 힙한 무대로 시청자들의 눈도장을 찍었다.

비바이엔터테인먼트 소속 엑신은 지난 7일 방송된 SBS '인기가요'에 출연, 새 싱글앨범 타이틀곡 'RRRUN' 무대를 선보이며 뜨거운 반응을 이끌어냈다.

이날 엑신은 각자 개성이 돋보이는 스트릿 패션으로 등장해 스포티하면서도 쿨한 매력을 발산했으며, 무대 위에서 특유의 파워풀한 에너지를 무대에서 발산했다.

특히 엑신은 흔들림 없는 칼군무가 돋보이는 힙한 퍼포먼스로 무대를 장악했고, 역동적인 안무와 다채로운 표정 연기, 흔들림 없는 가창력을 바탕으로 엑신만의 독보적인 매력을 뽐냈다.

또한 타인의 시선과 기준 속에서 살아가는 현대인들에게 자기 자신이 추구하는 행복이야말로 진정한 멋이라는 메시지를 담은 타이틀곡 'RRRUN'를 풀어낸 표현력과 무대를 즐기는 멤버들의 모습은 실력파 K-POP 아이돌 엑신의 유니크한 색깔을 보여주기 충분했다.

엑신의 신곡 'RRRUN'은 중독적인 리듬과 엑신만의 독보적인 색깔을 가진 곡으로 SNS와 주변의 시선에서 벗어나 '진짜 나'로 설 수 있는 순간, 비로소 진정한 '셀러브리티'가 될 수 있다는 엑신이 추구하는 방향을 느껴볼 수 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

