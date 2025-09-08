‘50대에 48㎏’ 김혜연, 다이어트 성공 후 여신된 비주얼[스타★샷]

사진= 김혜연 SNS

트로트 가수 김혜연이 다이어트 성공 후 세련된 비주얼과 건강한 몸매로 팬들의 시선을 사로잡았다.

6일 김혜연은 자신의 SNS에 “김밥이 미쳤다. 왜 이렇게 맛있는 거지. 일주일 치 탄수화물을 한꺼번에 먹었다”며 근황을 공개했다. 건강 관리를 위해 그동안 탄수화물을 자제해온 김혜연이 맛있는 김밥을 먹고 행복해하는 모습이 눈길을 끌었다.

김혜연은 최근 “오늘은 힘들지만 야간 운동을 한다. 왜 이렇게 열심히 할까? 본인 만족? 먹고 싶은 걸 마음껏 먹기 위해서? 건강을 위해서? 모두 맞지만 가장 중요한 이유는 내가 오래 살기 위해서다”라고 밝히며 바쁜 일정 속에서도 운동을 게을리하지 않는 모습을 보였다. 이날 김혜연은 한층 더 날렵해진 얼굴과 건강한 몸매로 주목받았다.

특히 김혜연은 TV조선 ‘퍼펙트라이프’에 출연해 50대임에도 불구하고 체중 48kg, 체지방량 6.8kg이라는 놀라운 수치를 공개하며 화제를 모았다.

한편, 김혜연은 1993년 ‘바보같은 여자’로 트로트 가수로 데뷔해 ‘서울 대전 대구 부산’, ‘간큰 남자’, ‘서울 공화국’, ‘참아주세요(뱀이다)’ 등 다수의 히트곡으로 대중에게 사랑받고 있다.

