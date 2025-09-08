진소리, 오늘(8일) 솔로앨범 ‘우화’ 발매…동생 김다현 “무한 응원과 사랑”

가수 진소리가 첫 솔로 앨범 ‘우화’(羽化)를 발표하며 트로트 가수로 활동을 시작한다.

‘김다현의 언니’ 김도현에서 진소리로 개명하고 새 활동 소식을 전해 많은 관심을 불러일으킨 가운데 동생 김다현이 7일 밤 자신의 인스타그램에 응원글을 게재했다.

사진 두 장과 함께 올린 글은 “팬님들! 이쁘고 착하고 노래 잘하고 춤 잘추는 7년차 가수 우리 진소리 언니가 8일 낮 12시에 ‘우화’ 솔로 음반을 공개합니다. 무한 응원과 사랑 부탁드립니다”라고 밝혀 언니에 대한 동생의 각별한 사랑을 느끼게 했다.

청학동 김봉곤 훈장의 딸인 진소리와 김다현 자매는 각각 네 살 때부터 국악과 서당 공부를 하며 예의범절과 음악적 소양을 두루 쌓았다. 초등학교 저학년 시절부터 두 자매는 키즈 아이돌그룹 활동과 ‘청학동 국악자매’로 같이 활동하며 많은 사랑을 받았다.

김다현은 초등학교 5학년 때 MBN ‘보이스트롯’과 TV조선 ‘미스트롯2’에 출연해 우수한 성적을 거두며 본격적으로 트로트 가수 활동을 시작했고, 진소리는 중학교 2학년 재학 당시부터 퓨전 걸그룹 멤버로서 왕성하게 활동해왔다.

8일 공개되는 1집 앨범은 총 12곡이 수록될 정도로 진소리는 새 활동에 많은 노력을 기울였다. 타이틀곡 ‘술술 풀리네’는 아라비안 나이트 분위기의 편곡과 신나는 리듬이 만나 국악으로 다져진 진소리의 맑고 호소력 짙은 가창이 매력적인 곡이다.

‘수리 수리 마수리 사바하’라는 중독성 있는 후렴이 인상적인 경쾌한 댄스 트로트로 노래를 듣는 사람들에게 즐겁고 긍정적인 에너지를 전달하며 답답하고 어려운 고민과 문제를 시원시원하게 술술 풀어주는 희망의 메시지를 전한다.

SNS를 통해 선공개 한 ‘술술 풀리네’, ‘북장구타령’,'꽃신', ‘네잎클로버’ 등 수록곡 영상이 이미 수십만 회의 조회수를 기록하며 진소리의 트로트 가수 활동에 대한 기대감을 보여주고 있다.

