윰댕, 시누이와 함께 故 대도서관 빈소 지키며 애도…상주로 이름 올렸다

사진 = JTBC 예능 프로그램 '랜선라이프-크리에이터가 사는 법' 제작발표회에서 크리에이터 윰댕(이채원.오른쪽)과 대도서관(나동현)이 질문에 답하고 있다. 뉴시스 제공

국내 1세대 원조 인터넷 방송인 겸 스타 유튜버 대도서관(본명 나동현)이 6일 갑작스럽게 세상을 떠나 안타까움을 자아내고 있다. 향년 46세.

경찰에 따르면 대도서관은 6일 오전 8시 40분경 서울 광진구 자택에서 숨진 채 발견됐다.

경찰은 지병이 사망 원인일 가능성에 무게를 두고 있으며, 부검을 통해 정확한 사망 경위를 조사할 예정이다.

고인의 빈소는 서울 광진구 건국대학교병원 장례식장 205호실에 마련됐으며, 전 부인인 유튜버 윰댕(본명 이채원, 40세)과 고인의 여동생이 상주로 이름을 올렸다. 발인은 9일 오전 8시에 진행된다.

대도서관은 2000년대 초반부터 인터넷 방송계에서 활약해온 1세대 크리에이터로, 144만 구독자를 보유한 인기 유튜버다. 국내 ‘1인 방송’ 문화를 선도한 인물로 평가받는다. 최근까지도 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2026 S/S 서울패션위크에 참석하는 등 활발한 활동을 이어왔다.

한편, 대도서관은 2015년 윰댕과 결혼했으나 2023년 합의 이혼했다. 두 사람은 이혼 당시 방송을 통해 “서로의 삶과 일에 집중하기 위해 친구로 지내는 것이 좋겠다는 결론을 내렸다”고 밝혔다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]