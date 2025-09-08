‘솔로지옥4 현커 탄생?’ 장태오♥정유진, 열애설 화제

사진= 정유진 SNS

넷플릭스 인기 연애 리얼리티 프로그램 ‘솔로지옥4’에 출연한 배우 장태오와 무용가 정유진이 실제 연인 사이로 발전했다는 소식이 전해졌다.

8일 마이데일리의 보도에 따르면 두 사람은 2월 프로그램 방영 종료 직후부터 교제를 시작한 것으로 알려졌다.

솔로지옥4는 솔로들이 외딴 섬 ‘지옥도’에서 커플이 되어야만 퇴소할 수 있는 콘셉트의 리얼리티 쇼로 1월 14일부터 2월 11일까지 방영됐다. 시즌4에서는 육준서-이시안, 국동호-김아린, 김태환-배지연, 안종훈-김혜진 네 커플이 탄생하며 큰 화제를 불러일으켰다.

한편, 1994년생인 장태오는 배우로서 ‘연애의 참견2’, ‘비밀의 남자’, ‘태종 이방원’ 등 다수의 작품에 출연했으며 국내외에서 활발히 활동 중이다.

정유진은 1996년생으로, 이화여자대학교에서 한국무용을 전공한 뒤 무용가 겸 인플루언서로 활동하고 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]