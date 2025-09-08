쥬비스다이어트, 인천점 8일 리뉴얼 확장 이전

세상을 건강하게 변화시키는 기업이라는 슬로건 아래 국내 최대 헬스케어 기업으로 자리매김한 쥬비스다이어트(이하 ‘쥬비스’)가 8일 인천점 리뉴얼 확장 이전 소식을 전했다.

쥬비스 관계자는 “감사하게도 쥬비스 인천점을 찾아 주시는 고객님들이 많아지다 보니 더 쾌적하고 수준 높은 서비스를 제공해 드리기 위해 확장 이전을 진행했다”라며 “기존 지점보다 더 넓은 공간은 물론 인테리어에도 변화를 줘 고객님들께 새로운 경험을 선사하고자 했다”라며 확장 이전에 대한 배경을 설명했다.

전국 41개 직영점에서 ‘쥬비스는 반드시 빼 드립니다. 쥬비스와 상담하세요’ 라는 캐치프레이즈를 바탕으로 고객들에게 감량에 대한 확신을 전하고 있는 쥬비스는 과학적이고 체계적인 시스템은 물론 특화된 전문성을 갖춘 컨설턴트를 통해 단순한 체중 감량이 아닌 ‘건강의 가치’를 전하고 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

