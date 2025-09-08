‘이강에는 달이 흐른다’ 강태오·김세정, 로판 만남

강태오, 김세정, 이신영, 홍수주, 진구가 거대한 로맨스 판타지 세계관에 들어선다.

오는 10월 31일 밤 9시 50분 첫 방송될 MBC 새 금토드라마 ‘이강에는 달이 흐른다’는 웃음을 잃은 세자와 기억을 잃은 부보상의 영혼체인지 역지사지(易地四肢) 로맨스 판타지 사극 드라마다.

먼저 강태오는 대리청정 중인 왕세자 이강 역으로 분한다. 겉으로는 방탕하고 제멋대로인 듯 보이는 이강의 내면에는 궐 내 세력다툼으로 인해 사랑하는 사람을 잃은 상처가 숨겨져 있다. 왕실의 후계자라는 직위에서 오는 무게를 묵묵히 견디며 언젠가 복수할 기회를 꿈꾸는 왕세자다.

그런가 하면 타고난 부보상 박달이 역은 김세정이 맡는다. 과거의 기억 일부를 잃은 박달이는 남다른 적응력으로 부보상의 삶에 녹아든 채 완판 행렬을 이어가고 있는 인물. 능글맞음과 능청스러움, 말솜씨까지 완벽한 삼박자로 시청자들의 구매 욕구를 자극할 김세정 표 박달이 기대된다.

특히 구중궁궐 안 위엄 있는 왕세자 이강과 조선 팔도를 떠돌아다니는 자유분방한 부보상 박달이의 극과 극 로맨스를 써 내려갈 강태오와 김세정의 호흡도 주목된다. 이들은 서로 다른 세계에 속한 두 인물이 만나 티격태격하며 서로에게 스며드는 과정을 몰입감 있게 풀어낼 예정이다.

한편, 이신영은 이강의 사촌동생인 제운대군 이운 역을 연기한다. 자리를 되찾으려는 욕심 없이 현실을 받아들였지만 과거 왕의 적장자라는 이유로 늘 경계를 받고 있는 인물이다. 홍수주는 조선에서 가장 아름답고 지혜롭지만 가문의 인형처럼 살아야 할 운명을 타고난 김우희 역으로 극에 긴장감을 더한다.

마지막으로 진구는 ‘주상 위의 좌상’으로 불리는 절대 권력자 김한철 역을 소화한다. 뜨거운 욕망과 차가운 이성을 지닌 김한철은 조선을 제것으로 만들고자 딸까지 이용하는 야망가러 끝없이 권력을 좇는다.

이렇듯 ‘이강에는 달이 흐른다’를 함께 만들어갈 배우들의 시너지가 궁금해지는 가운데 첫 호흡부터 뜨거웠던 대본리딩 현장도 공개돼 눈길을 끈다. 각기 다른 색깔로 캐릭터에 숨결을 불어넣던 배우들은 대본리딩 현장을 순식간에 구중궁궐 한복판으로 만들며 환상의 시너지를 발휘했다. 이에 다채로운 결을 가진 배우들의 조화로 한층 풍성한 재미를 선사할 ‘이강에는 달이 흐른다’ 첫 방송이 기다려진다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]