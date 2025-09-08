‘진격 모드’ 가동한 이정후… 美 거인들, 기적의 PS 꿈꿔도 될까요?

사진=AP/뉴시스

‘바람의 손자’ 이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 시즌 막바지 선명한 존재감을 드러내고 있다.

이정후는 지난 7일 미국 미주리주 세인트루이스의 부시스타디움서 열린 2025 메이저리그(MLB) 정규리그 세인트루이스 카디널스와의 원정경기에 1번타자 겸 중견수로 선발 출전, 4타수 2안타 성적을 써냈다. 바로 전날 원정 3연전 시리즈 첫 경기에서 한 경기 4안타를 몰아친 이정후는 3경기 연속 멀티히트를 기록 중이다.

다이내믹한 반전이다. 지난해 불운의 어깨 부상으로 MLB 데뷔 시즌 완주에 실패했던 만큼 간절하게 시즌을 준비했고, 효과가 바로 나타났다. 특히 4월 한 달간 3개의 홈런을 기록하는 등 타율 0.324로 맹타를 휘둘렀다. 컨디션이 좋았던 만큼 팀의 기대도 컸다. 팀 타선 침묵으로 4번의 역할을 맡았다. 이는 결국 부담으로 작용했다. 5월부터 기세가 한풀 꺾이더니 6월 타율 0.143으로 극도의 부진을 겪었다.

포기할 수 없었다. 커졌던 스윙 크기부터 바로 잡았다. 정확하게 볼을 방망이에 맞추는 심플한 타격에 집중하기 시작했다. 실제 이정후는 현지 언론과의 인터뷰를 통해 “장타를 의식하기보다는 컨택트와 밀어치기에 집중하는 타격으로 전환하고 있다”고 설명한 바 있다.

반전의 흐름을 탄 이정후는 7월 타율 0.278을 기록, 변곡점을 만들더니 8월 0.300으로 부활했다. 9월엔 아직 초반이라 지표가 4경기뿐이지만, 타율 0.600으로 불을 뿜고 있다. 비로소 슬럼프의 터널을 벗어나는 모양새다.

이정후의 활약, 팀에도 영향을 미치고 있다. 올 시즌 주춤한 모습을 보였던 샌프란시스코는 최근 13경기에서 11승2패로 고공비행 중이다. 이 기간에 마주한 내셔널리그(NL) 전체 15개 구단 중 최고 승률(0.615) 밀워키 브루어스에게 위닝시리즈(2승1패)를 잡아냈고, 3위 시카고 컵스 상대로 스윕(3승)을 수확해 의미가 크다.

이 같은 상승세를 등에 업고 기적을 꿈꾼다. 샌프란시스코는 지난 2021년 포스트시즌(PS) 진출 이후 번번이 좌절을 맛봤다. 2022년부터 2024년까지 매 시즌 승률 5할 이하(0.500-0.488-0.494)를 맴돌면서 가을야구와는 인연을 좀처럼 맺지 못했다.

올 시즌도 녹록지 않다. 72승70패(승률 0.507)로 NL 서부지구 3위, NL 전체 승률 7위에 올라있다. 가을야구를 위해서는 현실적으로 와일드카드 시리즈(WC) 무대를 노려야 한다. WC 초대권을 받을 수 있는 팀은 3개 구단이다. 현시점으로는 컵스(0.570)와 샌디에이고 파드리스(0.542), 뉴욕 메츠(0.535)가 앞서있다.

미국 야구 통계사이트 팬그래프는 샌프란시스코의 가을야구 진출 확률을 4.5%로 집계 중이다. 여전히 미약한 수치지만, 약 2주일 전만 해도 0.4%에 불과했다. 7일 세인트루이스에 맞서 쓰라린 역전패(2-3)를 당하기 하루 전(6일) 기준으론 6.2%까지도 치솟았을 정도다. PS행 희망의 불씨가 남아있다는 뜻이다.

뜨거웠던 기세를 재차 지필 선봉장이 필요하다. 이정후가 바로 적임자다. 쾌조의 타격감을 이어간다면 반전 스토리를 쓰는 것도 가능하다. 바람이 다시 거세게 불어온다. 빅리그 2년 차 시즌 피날레를 앞둔 그를 향해 이목이 쏠린다.

