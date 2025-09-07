여드름 흉터 레이저 고려중? 흉터 깊이에 따른 치료가 관건

여드름이 염증 없이 잘 마무리되면 다행이지만, 피부 속 진피층이 손상되면 자칫 함몰된 흉터가 남을 수 있다.

특히 패인 형태의 흉터는 시간이 지나도 자연스럽게 회복되지 않아 많은 사람들이 레이저 치료로 이를 지울 것을 고려한다.

여드름흉터레이저는 피부에 미세한 열 자극을 가해 손상된 조직을 새롭게 재생시키는 방식으로 이뤄진다. 대표적으로 프락셔널 레이저, 포텐자, 리서페이싱 계열 장비를 들 수 있다. 이들 장비는 피부에 균일한 상처를 내고 회복 과정을 통해 새로운 콜라겐이 생성되도록 유도하는 원리를 쓴다. 이 과정에서 울퉁불퉁한 흉터 표면이 점차 매끄러워지고, 피부결이 개선되는 효과를 기대할 수 있다.

황정후 아이에이치의원 대표원장은 “여드름흉터레이저는 흉터의 깊이와 형태에 따라 치료법을 달리해야 한다”며 “얕은 흉터는 레이저 단독으로도 개선 효과가 있지만, 깊은 패인 흉터의 경우 자가진피재생술 같은 다른 치료와 병행해야 만족도를 높일 수 있다”고 설명했다.

그에 따르면 깊거나 얕은 정도와 관계없이 대부분의 경우 SDR 흉터 치료로 충분하게 유의미한 개선이 가능하다.

황 원장은 “최근에는 단순 레이저 시술에서 벗어나, 콜라겐 생성을 돕는 스킨부스터나 진피 재생 치료를 함께 진행하는 복합 치료가 주목받고 있다”며 “이는 피부층마다 다른 문제를 동시에 개선해 치료 효율을 높이고, 장기적인 피부 건강까지 고려할 수 있다는 점에서 선호도가 높다”고 말했다.

한편, 여드름흉터레이저 시술은 회복 기간 동안 홍조, 미세한 붓기, 건조감 등이 나타날 수 있다. 보습과 자외선 차단 관리가 필수다. 전문가들은 흉터를 오래 방치하기보다 조기 치료로 피부 재생을 유도하는 것이 효과적이라고 강조한다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

