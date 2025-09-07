더본코리아, 배달의민족과 ‘통합 배달 기획전’ 진행… 18개 브랜드 참여

외식 프랜차이즈 전문기업 더본코리아가 오는 8일부터 21일까지 2주간 배달의민족과 ‘통합 배달 기획전’을 진행한다고 밝혔다. 이번 행사에는 18개 브랜드가 참여한다.

기획전은 주차별로 나눠서 운영된다. 먼저 오는 8~14일 첫 주에는 ▲빽보이피자 ▲역전우동 ▲한신포차 ▲인생설렁탕 ▲원조쌈밥집 ▲돌배기집 ▲본가 ▲홍콩분식 ▲제순식당 등 9개 브랜드가 참여한다.

오는 15~21일 둘째 주에는 ▲홍콩반점 ▲빽다방 ▲롤링파스타 ▲새마을식당 ▲연돈볼카츠 ▲미정국수 ▲리춘시장 ▲백스비어 ▲막이오름 9개 브랜드가 참여한다.

외식 브랜드는 픽업·가게배달 주문 시 4000원, 배민배달 주문 시 5000원 할인 혜택을 받을 수 있다. 빽다방은 픽업·가게배달 3000원, 배민배달 4000원의 할인 혜택이 제공된다. 단, 브랜드별 최소 주문 금액은 상이하다.

이번 ‘통합 배달 기획전’ 할인쿠폰은 배달의민족 앱 내 이벤트 페이지에서 다운로드 후 결제 시 사용할 수 있다. 할인 쿠폰은 ID당 1일 1회 발급 가능하며, 행사 기간 동안 브랜드 제한 없이 매일 다양한 브랜드의 쿠폰을 자유롭게 선택하여 사용할 수 있다.

더본코리아 관계자는 “가을의 시작과 함께 고객분들이 더본코리아의 다양한 메뉴를 가족, 지인과 함께 합리적으로 즐기실 수 있도록 이번 기획전을 마련했다”며 “앞으로도 일상 속에서 누릴 수 있는 혜택을 지속적으로 선보이며 고객 만족을 높여 나가겠다”고 전했다.

