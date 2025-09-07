대명스테이션, 광복 80주년 기념 군산 호국의 숲 봉사활동 성료

㈜대명스테이션이 광복 80주년을 기념, 순국선열과 호국영령의 희생을 기리기 위해 군산 호국의 숲을 찾아 환경정화 봉사활동에 나섰다.

이날 봉사활동에는 최성훈 대명스테이션 대표이사와 임직원 30여명이 참석했다. 또 최창호 군산시의원, 군산시청 복지정책과 관계자들이 자리를 빛냈다. 이들은 충혼비 앞에서 호국영령에 대한 헌화와 묵념을 실시한 뒤 1000여기의 묘비 정화 활동을 펼쳤다.

최창호 군산시의원은 군산시의 역사와 군산 호국의 숲에 대한 짧은 소개와 함께 “대명스테이션 임직원 여러분들이 봉사활동을 위해 멀리 군산까지 찾아와 기쁘고 고마운 마음을 전한다”고 소감을 밝혔다.

이날 대명스테이션은 군산시 저소득층 가구 지원을 위해 군산종합사회복지관을 찾아 군산시기초푸드뱅크에 2300만원 상당의 소노시즌 프리미엄 겨울 이불 50채도 기부했다. 특히 일부 가정에는 최성훈 대표와 주요 임원들이 방문해 어르신들께 이불을 직접 전달하고 따뜻한 담소를 나누는 시간을 가졌다.

최성훈 대표이사는 “지난해 군산중앙장례식장을 인수하면서 시작된 군산과의 인연을 이렇게 발전시킬 수 있게 되어 매우 뜻깊다”며 “광복 80주년을 맞은 올해 우리 임직원들이 나라를 위해 희생하신 분들께 감사를 전하는 동시에 군산 지역 소외된 어르신께도 우리의 진심을 전할 기회가 주어져 무척 기쁘다”고 말했다.

