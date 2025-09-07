뜨거운 인기…LG, 140만 관중 돌파 ‘구단 역대 최다 기록’

사진=LG트윈스 제공

또, 신기록이다.

프로야구 LG는 7일 잠실구장에서 열린 SSG와의 홈경기서 시즌 38번째 매진을 기록했다. 2만3750명의 좌석이 모두 팔렸다. 이로써 LG는 구단 역대 최다인 140만 관중을 돌파, 새로운 기록을 세웠다.

앞서 LG는 지난 2일까지 열린 홈 64경기서 총 137만9236명(평균 2만1551명)의 관중을 야구장으로 불러 모았다. 이날 SSG전 관중 2만3750명까지 더하면 올 시즌 누적 관중은 140만2986명에 달한다.

LG는 2024시즌 관중 수 139만7499명을 작성했다. 리그 역대 한 시즌 최다 관중 수였다. 올해는 더욱 뜨겁다. 7월19일 정규시즌 47경기서 시즌 최단 기간 100만 관중을 돌파한 데 이어 140만 고지를 넘어서며 다시 한 번 구단 역대 최다 관중 기록을 경신했다.

LG는 이날 팬들에게 감사의 마음을 전하기 위해 1루 내야와 외야 입장객을 대상으로 5회 말 클리닝타임에 추첨을 통해 ‘LG 스탠바이미2’ 4대를 증정한다. 올 시즌에도 마지막까지 선수들의 좋은 경기력과 더불어, Energetic하고 Friendly한 마케팅 활동을 지속적으로 펼치며 팬들에게 더욱 큰 즐거움을 선사할 계획이다.

